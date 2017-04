publié le 04/04/2017 à 18:12

C'est l'événement télévisuel et politique de la soirée. Ce mardi 4 avril 2017 au soir est diffusé le premier grand débat entre tous les candidats à l’élection présidentielle 2017, les onze, sur BFM TV et CNews. Une première dans l'histoire de l'élection qui a demandé aux chaînes des aménagements considérables pour accueillir Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou.



Le plateau du studio de la Plaine Saint-Denis fait plus de 800 m², le décor est circulaire, les candidats seront en arc-de-cercle face aux présentatrices Ruth Elkrief et Laurence Ferrari. L'écart entre les pupitres est de 87,5 cm contre 90 pour les primaires, les introductions et les conclusions devront durer une minute chacune au lieu d'une minute trente. Le débat est diffusé en simultané sur CNews et BFM TV à partir de 20h40.

Gros coup de coeur pour le documentaire fiction "Premier homme" sur M6

M6 propose, de son côté, un documentaire fiction intitulé Premier homme. On parle de "fiction", parce que les ancêtres des premiers hommes sont incarnés par des comédiens recouverts de masques d'une finesse inouïe permettant toutes les expressions. Les rares critiques parlent d'anthropomorphisme dénaturant la réalité mais comment s'attacher sinon, se sentir impliqué ? Ça ne dénature rien. Ça nous attache. La critique ne tient pas.

Qu'apprend-on ? Et bien tout. Que notre grand-mère l’australopithèque Lucy n'est pas la première à s'être mise debout, elle fait même partie d'un groupe qui, faute d'être parti en marchant, s'éteindra. Le premier à s'être dressé, c'est le singe Pierola, il y a 13 millions d'années. Longs poils laineux, yeux d'or, il connait les contrepoisons, et il sait rire pour désamorcer les situations. Quand la Méditerranée devient une mer morte, il va vers l'Afrique, plus au sud. Il y a 7 millions d'années il devient Toumaï, un hominidé qui invente la guerre, la séduction. Et oui, plus il se met debout, moins il flaire le derrière.



On signale également forcément Capitaine Marleau sur France 3, suivi d'un prodigieux numéro de l’émission Le Divan avec un scoop : le très pudique Lizarazu se laisse accoucher en pudeur mais en profondeur, sur tout, l'intime et le public.