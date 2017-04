publié le 04/04/2017 à 16:27

Le rendez-vous est inédit. Jamais l'ensemble des candidats à la présidentielle ne se sont retrouvés sur le même plateau pour débattre de leurs projets et de leurs différences. Mardi 4 avril, dès 20h40, Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou disposeront d'un peu plus de trois heures pour convaincre les Français, à raison de 90 secondes maximum par réponse, que leur candidature est la plus opportune pour les cinq ans qui viennent.



L'émission, présentée depuis les studios de La Plaine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, par les journalistes Ruth Elkrief (BFMTV) et Laurence Ferrari (CNews), est décomposée en trois grandes thématiques. Les candidats seront d'abord interrogés sur leur propension à créer des emplois. Ils proposeront leur solution sur le temps de travail, l'assurance chômage ou encore le soutien aux entreprises et évoqueront en parallèle les obstacles ou les atouts que peut apporter l'Europe en la matière.

Les candidats devront ensuite se montrer particulièrement diserts sur la protection des Français. Comment comptent-ils lutter contre le terrorisme ? Avec quelles institutions, dans quelle République veulent-ils gouverner ? Dans une troisième partie, les 11 candidats défendront leur modèle social idéal et développeront leur arguments pour garantir la protection sociale. Ils concluront l'émission en s'épanchant une minute sur leur méthode pour rassembler les Français.