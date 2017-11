publié le 01/11/2017 à 19:00

C'est vrai, naguère encore, il semblait impensable et impossible, ce retour de Nouvelle Star à 21 heures dès aujourd'hui sur M6. Mais s'il était inattendu, était-il pour autant attendu ? Avant d'aller plus loin, rappelons aux incultes (moi!) le parcours de cette émission-justement-culte. En 2003 est donc créée À la recherche de la Nouvelle Star, une émission de "téléréalité-musicale" qui, commencée au printemps, dure jusqu'au 10 juillet 2003.



Les observateurs ricanent: Ce "télécrochet-chanté" de plus, c'est le premier "télécrochet-chanté" de trop, vu que "La starac" occupe le terrain et les médias depuis deux ans déjà. L'amusant trublion Jean-Pascal Lacoste y a fait pleurer les filles (quand on s'appelle Lacoste, normal qu'on fasse verser des larmes de crocodile)... Jenifer a remporté la saison 1. Nolwenn Leroy la 2, que demander de plus ? L'échec de la Six est écrit, prescrit. Mais pas avéré...

Si la quotidienne est un ratage à 19 heures (l'erreur est supprimée, la quotidienne aussi), l'hebdo est un succès avec plus de 4.200.000 téléspectateurs, et surtout plus de 30% des moins-de-35 ans plébiscitant ce programme 13 semaines de suite. Avec un jury de fortes têtes qui, s'il n'est pas encore mythique, a la voix qui porte autant que celles des candidats.

Des jurés charismatiques au fil des saisons

Lionel Florence notamment, à qui on doit La liberté de penser de Florent Pagny, un tube sur les impôts... qui l'impose définitivement comme un auteur de génie. Dove Attia est également présent, un Dove qui, malgré son nom, ne se fait pas mousser et passe un savon à ceux qui "se la pètent". La spécialiste du disque Varda Kakon ne joue pas les kakous (elle assure une année) et enfin André Manoukian, patronyme de couturier oblige, taille déjà gentiment des costumes.



Semaine après semaine, nous sommes alors nombreux à nous passionner pour les batailles vocales opposant Jonatan Cerrada à Thierry Amiel, "ma-préférence-à-moi" allant au québecois Jean-Sébastien Lavoie, voix splendide, morphologie de playmobil géant, coiffure de porc-épic peroxydé. Le meilleur reste évidemment à venir : Côté candidats avec les victoires de Christophe Willem (saison 4) et Julien Doré (saison5). Côté jurés avec des mousquetaires eux aussi mythique au fil des saisons : Outre Attia et Manoukian, on recense Marianne James, Manu Katche puis, sur M6 toujours, Philippe Manoeuvre et Sinclair.



Ce serait néanmoins d'autant plus injuste d'oublier la phase D8 de 2012 à 2016 (avec Lio, Elodie Frégé, Joey Starr etc), qu'elle permet de distinguer en 2013 la jeune Sophie-Tith, qui fascine les producteurs américains. Alors ? Alors, retour ce soir à la case départ avec des audiences qui se sont effilochées au fil des années, mais comme il reste un important volant de "fanas" dont je suis, le pari demeure intéressant.

Reste à savoir si le public aura envie d'être fidèle au poste Isabelle Morini-Bosc Partager la citation





Même du côté des "coaches", avec cette fois la très rigolote "découvreuse de talents" Nathalie Noennec (Renaud, les Rita Mitsouko, Alain Souchon etc.), le compositeur-producteur Danny Synthé (ses clients ? Florent Pagny, Louane, Booba etc.). Sans oublier Cœur de pirate et Benjamin Biolay, l'autre excellente surprise de l'émission. Sans l'exiger, on s'attend bien sûr à des "réparties drolatiques" de leur part. Vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui prétentieusement des "punchlines"!



Difficile dans ce domaine d'aller aussi loin qu'un Manoukian assénant à une postulante : "Ton interprétation sent trop le savon et pas assez la foufoune". Ou qu'une Marianne James clamant au public sidéré : "vous avez de la merde dans les oreilles". Benjamin Biolay s'approche toutefois de cette "zone franche" quand il déclare à un "novice-en-art-vocal" : "En vous écoutant, j'ai eu une descente d'organe". Je vous conseille au passage de ne pas louper le tahitien Eto reprenant le Rossignol de mes amours de Louis Mariano, sans rossignol mais avec l'accent des "îles Vahiné".



Reste à savoir -on y revient- si le public aura envie d'être fidèle au poste et à la Nouvelle star, lui qui sort d'"en prendre" avec The Voice kids, et qui va bientôt suivre à nouveau la "voix" royale, celle de The Voice. Aimera-t-il d'ailleurs les nouvelles règles (des notes de 1 à 20 au lieu de buzzers rouges et bleus, et un jury "gardant la main" sur les éliminations jusqu'à la finale) ? C'est sûr, le pari n'est pas gagné mais il est passionnant. Nos chouchous vont-ils tenir la note et la distance ? À vérifier dès ce soir sur M6, prenez en... bonne note!