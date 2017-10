publié le 29/10/2017 à 19:40

J-3. Après sept ans d'absence, La Nouvelle Star fait son grand retour sur M6. Programme phare de la chaîne entre 2003 et 2010, la prochaine saison du télé-crochet sera diffusé à partir du 1er novembre. Mais pas question de faire du neuf avec du vieux. "On ne voulait pas refaire la même émission", confirme Frédéric de Vincelles, directeur des programmes de M6, au micro de RTL.



Place donc à "la nouvelle Nouvelle Star", s'amuse Frédéric de Vincelles. Nouveau jury, nouvelle animatrice... M6 fait en effet table rase du passé. La chanteuse Shy'm a été choisi pour piloter l'émission. L'artiste de 31 ans "nous apparaissait à sa place, crédible, sympathique (...) et vraiment formidable", se félicite cet expert du monde des médias.

Le choix des personnalités composeront le jury a été tout aussi méticuleux. Parmi les plus belles prises de la chaîne : Benjamin Biolay. "C'est une de mes meilleures rencontres professionnelles de ces derniers mois (...) Il est absolument bluffant et je suis très heureux d'imaginer que prochainement, les gens vont découvrir Benjamin Biolay probablement comme ils ne l'ont jamais vu", explique Frédéric de Vincelles sur notre antenne. À savoir "un type drôle, extrêmement intelligent et cultivé".



À côté de l'humour du chanteur de 44 ans cohabiteront "l'émotion" de Cœur de pirate, la "compréhension" du métier du jeune producteur Dany Synthé, sans oublier "le regard" de la directrice artistique Nathalie Noennec.

L'actualité média de la semaine :

- Élise Lucet est l'animatrice préférée des Français, selon un sondage réalisé par BVA pour la presse régionale et Foncia. La patronne d'Envoyé spécial, sur France 2, devance dans ce classement l'animateur Nagui et Michel Cymes. Du côté des présentateurs de journaux, c'est Laurent Delahousse qui arrive en tête devant Anne-Sophie Lapix.



- TF1 a déposé un recours devant le Conseil d'État contre l'attribution d'un canal TNT à la chaîne d'information publique Franceinfo. TF1 estime que la procédure d'attribution n'a pas été régulière, notamment du fait de l'absence d'étude d'impact. Mais le dossier de la chaîne privée n'est pas très bien engagé puisque lors d'une audience publique qui a eu lieu cette semaine, le rapporteur public ne s'est pas rangé aux arguments de TF1. Il estime notamment que le pluralisme est sorti renforcé par l'arrivée d'un nouvel acteur.



- Pour la première fois, la très familiale chaîne Disney Channel va diffuser une intrigue homosexuelle dans la série Andi Mack. L'épisode d'une heure sera diffusé vendredi 3 novembre aux États-Unis.



- Assiste-t-on au retour de l'ORTF ? Depuis quelques semaines, gouvernement et parlementaires ne cachent plus leur souhait de rapprocher France Télévisions et Radio France comme jamais auparavant.