publié le 29/10/2017 à 11:06

Pour Nolwenn Leroy, le changement, c’est maintenant. Musicalement parlant du moins ! Gemme, son sixième opus, s’annonce le plus abouti de sa belle carrière. Onze morceaux qui promettent un album résolument pop anglo-saxon, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Ce disque est truffé de sons très aériens, accompagnés de puissants gimmicks vocaux. Pour l’artiste, c’est une première.





Mais plus encore, il s’agit d’un album solaire. D’où le titre : "Ces gemmes sont les pierres à travers lesquelles passent la lumière. C'est une pierre qu'on va chercher au plus profond de la terre et c'est l'amour. Pour aimer, il faut sortir de l'ombre" explique la chanteuse au micro d'Yves Calvi.

Et les sonorités celtiques, qui ont pourtant jadis fait son succès, veillent toujours au grain. On notera The Lake et A dream, deux poèmes en anglais d'Edgar Allan Poe ici adaptés en chansons. Mais aussi Combats pour la paix, dont l’entêtant refrain a des faux airs d’Enya. Jubilatoire.



