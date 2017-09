"Nouvelle Star" : jury, règles, casting... Que vaut la nouvelle formule de M6 ?

publié le 21/09/2017 à 08:20

"Voici la nouvelle Nouvelle Star". Entre 2003 et 2010, le télé-crochet a fait le bonheur des téléspectateurs de M6. La recette était bien ficelée. Des hordes de chanteurs talentueux et de doux rêveurs se ruaient dans une salle des grandes villes de France pour passer un casting. Après un écrémage, des centaines de chanteurs se présentaient devant un jury impitoyable, numéro de série étiqueté sur le pull, pour se faire encenser ou annihiler.



Après les castings, les heureux élus passaient de nouvelles épreuves au "Théâtre" avant de rejoindre les plateaux en direct pour subir les votes du public. De cette grande sélection télévisuelle sont ressorties quelques pépites : Amel Bent (arrivée 3ème), Christophe Willem (saison 4), Julien doré (saison 5), Camélia Jordana (3ème elle aussi)...

Après un passage sur D8 et C8, l'émission revient au bercail avec une nouvelle formule. RTL.fr a pu regarder les premiers extraits de cette saison 13.

Benjamin Biolay, révélation du jury

Le jury est probablement le personnage principal du programme. Exit les anciens membres comme Sinclair, Marianne James, Maurane, Élodie Frégé ou, le pilier fantasque de l'émission, André Manoukian. Même après 12 saisons, il ne reviendra pas. "Nous n'avons pas passé un seul coup de fil", fait-on savoir chez M6, aucun ancien n'a été contacté, il fallait du sang neuf.



Le jury est composé de 4 membres. Chacun avec un rôle et une personnalité propre. Nathalie Noennec, directrice artistique depuis plus de 30 ans, vit dans l'ombre des chanteurs depuis des années. Elle est l'une des découvertes que fera le grand public. Elle incarnera la "figure maternelle", souvent bienveillante et optimiste même devant des candidatures fragiles. Dany Synthé, "faiseur de tubes" s'est vu attribuer le rôle de "grand frère". Deux chanteurs plus connus du public apporteront leur expérience : Coeur de Pirate, ultra émotive et capable de montrer ses larmes comme ses colères et Benjamin Biolay donc chaque mot fait mouche.



Des extraits que nous avons pu regarder, ce sont bien ces deux derniers qui animent le plus le jury. Benjamin Biolay et sa voix incroyable n'hésite pas à dire ses quatre vérités aux chanteurs approximatifs et trouve des compliments d'une grande justesse pour les petits génies des cordes vocales. Il réussit l'exploit d'être drôle dans ses piques sans ne jamais verser dans la méchanceté gratuite. Un équilibre difficile à réaliser. On se souvient de Cindy Sander devenue une star après avoir été tournée en dérision dans Nouvelle Star. On semble s'éloigner de l'humiliation cette saison, une recette pourtant facile et divertissante certes, mais dangereuse. C'est heureux.

"The Voice" et "America's Got Talent" inspirent

Finis aussi les rendez-vous donnés dans les grandes villes de France à tous les chanteurs de karaoké du pays. Une grande partie des candidats ont été repérés et pré-castés sur Internet.



YouTube est devenue une plateforme parfois plus efficace que n'importe quelle émission de télé pour les stars en devenir. M6 ne s'y trompe pas et y fait son marché afin de passer moins de temps sur les mauvais chanteurs et s’appesantir sur les talents bruts. Rassurez-vous, il y aura toujours quelques chanteuses qui crient et des individus reprenant joyeusement le tube de Manau : "Dans la vallée oh oh ! De Dana, lalilala..." (désolé).



La qualité musicale l'emporte sur le jeu cruel de la sélection et on se rapproche ainsi de jeunes chanteurs proches de ceux que l'on peut entendre dans The Voice. Le jeu sera d'ailleurs d'imprimer une image différente de celle de TF1.



Une nouveauté de Nouvelle star rapproche encore les programmes. Il s'appelle le "Star Pass", un ticket scintillant qui permet au candidat de s'affranchir des sélections pour accéder directement aux portes de la finales. Le jury en a cinq. Pour les distribuer, chaque membre doit avoir un coup de cœur et appuyer (plus ou moins discrètement) sur un bouton poussoir caché sous leur bureau. Si les quatre appuient le mot "S.T.A.R." se forme et le candidat sera l'heureux détenteur d'un Star Pass. On retrouve ici le système des buzzers de The Voice ou du Golden Buzzer du modèle du genre America's Got Talent. Guettez la candidate numéro 2739.

> ALL GOLDEN BUZZER AMERICA'S GOT TALENT 2017

Ne pas déposséder le jury

Pour découvrir une émission en direct et avoir la possibilité de voter pour son favori, il faudra attendre la finale. La chaîne explique vouloir ne pas reproduire certains errements passés : "On ne veut pas déposséder le jury de son pouvoir. Il décide au début et à la fin ils ne seraient là que pour regarder en mettant du bleu ou du rouge ? Non".



Nouvelle star s'évite donc les votes du public fondés exclusivement sur la beauté physique et un jury conspuant le choix des téléspectateurs en pleine émission.



Nouvelle Star offre de nouvelles têtes : une présentatrice dans l'empathie et professionnelle du métier, Shy'm, un jury efficace et quelques nouvelles règles... Mais l'architecture de l'émission reste relativement inchangée. Les punchlines du jury, le bons et les moins bons candidats et les émotions liées à la sélection ou au rejet seront toujours les ingrédients-maîtres de l'émission. Et puisque la recette est bonne, pourquoi s'en priver.