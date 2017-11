publié le 01/11/2017 à 18:33

Nouveau jury, nouvelle animatrice et nouvelles règles... Pour son retour aux sources, sur M6, Nouvelle Star a fait peau neuve. L'émission phare de la sixième chaîne, diffusée pour la première fois en 2003, avant de partir pour quatre saisons sur D8, revient ce mercredi 1er novembre à 21 heures. Portée par la chanteuse Shy'm, qui passe à l'animation du programme, l'émission sera emmenée par un jury éclectique composé des auteurs, compositeurs et interprètes Benjamin Biolay et Coeur de pirate, du producteur Dany Synthé, et de Nathalie Noennec, qui conseille différents artistes depuis plus de 30 ans.



Leur but : trouver la "nouvelle star" de demain. L'heureux élu remportera alors la possibilité d'enregistrer un album dans la foulée, avec la solide intention d'entamer une carrière musicale. Mais le rêve s'est-il concrétisé pour les 12 vainqueurs du télé-crochet ?

Jonatan Cerrada, premier gagnant

Devant 3,1 millions de téléspectateurs, Jonatan Cerrada remporte face à Thierry Amiel la finale d'À la recherche de la nouvelle star, titre du programme lors de sa première saison. Après deux albums qui se sont en tout écoulés à 72.000 exemplaires, une participation à l'Eurovision en 2004 et une apparition dans le feuilleton Un, dos, tres, le chanteur belge avait annoncé son retrait du monde artistique après le décès brutal de son frère en 2014. En avril dernier et après s'être exilé à Bali, il avait cependant mis en ligne un nouveau titre intitulé My Rodeo, qui devait précéder la sortie d'un nouvel album mêlant français, anglais et indonésien.

Steeve Estatof, le rockeur de la saison 2

C'est en 2004 que le public fait la connaissance de Steeve Estatof. À 32 ans, il remporte la finale du télé-crochet, notamment devant Amel Bent, qui finira à la troisième place. Son premier album, intitulé À l'envers, compte les signatures prestigieuses de David Hallyday, Axel Bauer ou encore Olivier Schultheis. Certifié disque d'or avec plus de 100.000 exemplaires vendus, il reste à ce jour le plus grand succès du rockeur, qui n'a pas séduit les foules avec ses autres projets. Dernier en date, un album autoproduit sorti en 2015, Baby Bust, enregistré en compagnie de ses frères.

Myriam Abel, de "Nouvelle star" aux "Anges de la téléréalité"

Éliminée dès la première étape des sélections du télé-crochet en 2003, Myriam Abel prend sa revanche lors de la saison 3, qu'elle remporte devant 4,5 millions de téléspectateurs. Son premier album, porté par le single Donne, dépasse les 100.000 exemplaires vendus. Son deuxième opus, sorti en 2011, ne trouvera en revanche pas son public. Devenue maman entre-temps, la chanteuse participe la même année à la troisième saison des Anges de la téléréalité, sur NRJ 12. Myriam Abel a également figuré au casting de la saison 4 de l'émission ainsi que des Vacances des Anges : All Stars.

Christophe Willem, révélation de la saison 4

On se souvient du fou-rire de Marianne James, alors membre du jury de l'émission, lorsqu'elle a vu apparaître le chanteur au casting de Toulouse. Rapidement surnommé "la tortue", Christophe Willem survole la saison 4 et s'impose face à Miss Dominique. Son premier album Inventaire, meilleure vente de l'année 2007, lui vaudra deux récompenses : une Victoire de la Musique et un NRJ Music Award. Il enchaîne ensuite avec Caféine, sorti en 2009, puis Prismophonic (2011) et Paraît-il (2014). Devenu un habitué de la troupe des Enfoirés, Christophe Willem a dévoilé son dernier opus, Rio, en septembre dernier et a déjà débuté sa tournée, qui devrait se poursuivre jusqu'au printemps 2018.

Julien Doré, de la musique au cinéma

Ses reprises de Moi...Lolita, Like a Virgin, ou encore Light my fire, ont marqué les aficionados du programme. C'est sans surprise que Julien Doré, venu au casting avec son ukulélé et sa légendaire barrette, s'est imposé lors de l'édition 2007. Son premier album, Ersatz, qui comprend notamment le tube Les limites, est un succès. Après une tournée triomphale, qui durera plus d'un an, Julien Doré confirme avec son second opus, Bichon, en 2011. Entre ses deux disques, il participe à son premier long-métrage,Ensemble nous allons vivre une très très grande histoire d'amour, réalisé par Pascal Thomas.



Son troisième album, Løve, est porté par le tube Paris-Seychelles et se vend à plus de 400.000 exemplaires. Il sera d'ailleurs sacré artiste masculin de l'année aux Victoire de la musique en 2015. Celui qui a tenu le rôle titre dans le film Pop Redemption en 2013 n'a pas chômé depuis. Il a enregistré un quatrième album intitulé &, sorti en 2016. Pour le clip du premier single intitulé Le Lac, il avait surpris son public en faisant appel à Pamela Anderson.

Amandine Bourgeois, 3 albums et un Eurovision

C'est face à Benjamin Siksou que la chanteuse remporte la sixième saison de Nouvelle Star en 2008. Amandine Bourgeois a collectionné les "bleus" (avis positifs du jury sur ses prestations, ndlr) tout au long de son parcours dans l'émission, avec notamment des reprises remarquables de When a man loves a woman, ou encore River deep, mountain high, de Tina Turner. Après sa victoire, elle sort un premier album, 20m², porté par le titre L'homme de la situation. Il s'écoulera au total à 70.000 exemplaires en Europe, bien plus que son second opus, qui n'a séduit que 5.000 acheteurs. Amandine Bourgeois a également représenté la France au concours de l'Eurovision en 2013, où elle a terminé 23ème sur 26. En 2014, elle sort un troisième album, intitulé Au masculin.

Soan, le vainqueur surprise

Cette année-là, tout le monde attendait la victoire de Camelia Jordana. C'est finalement Soan, l'un des forts personnages de cette saison 7, qui a remporté les faveurs du public. Après un premier album, Tant pis, sorti en 2009 et vendu à plus de 35.000 exemplaires, Soan n'a pas chômé et sorti 4 opus, dont deux financés grâce au crowdfunding. Le chanteur a également fait parler de lui pour ses opinions politiques, en apportant son soutien à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle.

Luce, repérée par Philippe Katerine

C'est affublée d'un badge comportant le message "j'aime les poils" et d'une moustache dessinée au crayon que Luce s'était présentée devant le jury, lors de la 8ème saison du programme. Un personnage atypique qui a tout de suite séduit André Manoukian, Lio, Philippe Manoeuvre et Marco Prince. Plébiscitée par le public, Luce a pu compter sur Philippe Katerine pour lui concocter plusieurs chansons d'un premier album à son image, intitulé Première phalange. Elle décide de rejoindre le label indépendant Tôt ou tard (qui produit également Shakaponk ou encore Vianney, ndlr) en 2014, et sort son deuxième album, Chaud, en 2015 (10.000 exemplaires vendus).

Sophie-Tith, plus jeune gagnante de l'émission

C'est à seulement 16 ans, l'âge limite pour pouvoir se présenter, que Sophie-Tith décide de pousser les portes de Nouvelle Star, qui revient après une pause de deux ans sur D8. Après un parcours quasi sans-faute (seulement 2 rouges obtenus en 15 prestations en direct), Sophie-Tith devient la plus jeune gagnante du télé-crochet. Elle sortira dans la foulée un album de reprises intitulé Premières rencontres, qui se vend à plus de 25.000 exemplaires. Son second opus, pourtant écrit en collaboration avec des membres des BB Brunes et de Skip the Use, est loin d'être un succès (seulement 1.545 ventes en première semaine, ndlr). À 21 ans, elle travaille actuellement à l'écriture de son troisième album.

Mathieu Saïkaly, le "farfadet" d'André Manoukian

Il était considéré comme l'un des ovnis de la saison 10 du programme. Chouchou d'André Manoukian, qui le surnomme "le farfadet", Mathieu Saïkaly séduit rapidement le public grâce à ses reprises décalées, allant de J'me tire de Maître Gims à What's up des 4 Non Blondes. Sacré "Nouvelle Star" face à Yseult, il sort son premier EP éponyme en 2015, avant d'enchaîner sur un album intitulé A Million Particles. Parallèlement, il crée avec l'écrivain Nicolas Rey un duo de lecture musicale intitulé Les Garçons Manqués. Le principe ? Mathieu Saïkaly illustres les textes de son comparse avec des reprises. Le duo commence par diffuser ses chroniques en radio avant de partir à la rencontre du public, en tournée.

Emji, des couloirs du métro aux "Trois mousquetaires"

Avant de participer à Nouvelle Star, Emji a arpenté les couloirs du métro parisien deux ans durant, guitare à la main. C'est lors de la 11ème saison du programme que la jeune femme se décide à se présenter devant le jury, subjugué dès sa première prestation lors des castings, sur Toxic, de Britney Spears. Rapidement favorite, elle remporte sans surprise l'édition 2014 du télé-crochet. Après de multiples dates annoncées, elle sort son premier album Folies douces, en 2016. Il rencontre un succès confidentiel puisque seulement 10.000 exemplaires sont vendus. La même année, elle participe à la comédie musicale des Trois mousquetaires, où elle interprète le rôle de Milady de Winter. Emji serait actuellement en pleine préparation de son deuxième album.

Patrick, gagnant après 3 participations

À 16 ans, Patrick quitte sa Suisse natale pour participer aux castings de l'émission. Il sera éliminé juste avant les prime-time en direct. Il retente sa chance dix ans plus tard, mais décide de ne pas aller au bout des sélections, préférant participer à la Montreux Jazz Academy. La troisième année sera la bonne puisqu'il s'impose rapidement comme l'un des favoris, après avoir conquis dès les castings Élodie Frégé, alors membre du jury. Sacré grand gagnant, Patrick révèle quelques mois plus tard avoir été renvoyé du label Polydor, avec qui il devait enregistrer son premier album. Il finira par sortir son premier EP Prototype sous le nom de Paul Plexi, grâce au financement participatif, en juillet 2017.

