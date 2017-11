publié le 01/11/2017 à 10:10

Il est de retour. Le télé-crochet mythique de M6 Nouvelle Star, après une infidélité sur l'ex-D8, revient à la maison et s'offre pour le coup un lifting, une formule revisitée et modernisée afin de relancer le format essoufflé depuis ses débuts en 2003. M6 a donc mis les petits plats dans les grands pour booster un programme phare.



Ce programme qui a révélé Julien Doré, Christophe Willem ou encore Camélia Jordana a marqué une génération de téléspectateurs et téléspectatrices, au point de susciter beaucoup de curiosité et d'attentes avant la première émission mercredi 1er novembre en prime time.

Nouvelle présentatrice, jury renouvelé à 100%, nouvelle subtilité dans les règles du jeu et un plateau tout neuf font du concours de chant l'une des attractions de ce premier trimestre de l'année TV. Et plusieurs points seront scrutés afin d'évaluer le travail de M6, avant que les candidats ne décident de la qualité du millésime.

La touche fraîcheur de Shy'm

C'était sans doute la première grosse surprise de cette Nouvelle Star, la présentation du programme a été confié à une novice, la chanteuse Shy'm. Un choix audacieux tant l'émission reste une grosse marque et que M6 mise beaucoup sur son succès. Mais la chaîne a aussi déjà montré sa capacité à prendre des risques et à bousculer les codes.



Après tout Stéphane Plaza est un agent immobilier et ce qu'il touche se transforme en or à la télévision. Dans un programme aussi rigide en terme de présentation, une "non-professionnelle" pourra sans doute apporter de la fraîcheur, de la spontanéité et des moments de complicité avec les candidats, avec lesquels elle a une approche de "grande sœur". Pour limiter les risques, Shy'm n'aura à assurer qu'un seul prime en direct.

Des jurés aux styles différents

Qui sera cinglant comme Sinclair ? Qui partira dans des envolées à la André Manoukian ? Pour que ce genre d'émission fonctionne, il faudra absolument avoir un jury fort, avec des personnalités affirmées et des rôles qui se définissent au fur et à mesure des auditions.



Le quatuor Benjamin Biolay-Coeur de Pirate-Dany Synthé-Nathalie Noennec regroupe des CV légitimes et complémentaires, les premiers teasers lâchés par M6 promettent des jolis moments télé, et la tournée des médias a montré que les quatre jurés étaient à l'aise à l'écran.

Une formule plus dynamique

Il faut avouer que les trop nombreuses émissions, notamment les auditions, rendaient le format un peu long, surtout s'il manque de grands talents qui se détachent et grâce auxquels on peut envisager du storytelling. La nouvelle formule remixée devrait éviter les longueurs, notamment grâce au Star Pass.



Celui-ci permet aux jurés et aux jurées, s'il y a unanimité, d'envoyer un candidat directement à la dernière épreuve du théâtre. Une manière d'éviter la routine, qui on le sait bien est la source de tous les désamours. Nouvelle Star fait tout pour faire renaître la flamme.