publié le 01/11/2017 à 10:01

Nouvelle Star revient sur M6 pour une treizième saison avec Shy'm et Benjamin Biolay, respectivement comme présentatrice de l'émission et nouveau membre du jury. Coup d'envoi du premier épisode mercredi 1er novembre.



Alors que Benjamin Biolay affirme au micro de RTL qu'il essaie, "en tant que musicien de donner un avis consultatif" aux candidats et candidates venues passer les castings, Sh'ym raconte quant à elle avoir pu observer un bel "équilibre" entre tous les membres du jury (Benjamin Biolay sera entouré de la chanteuse Cœur de pirate, l'auteur-compositeur Dany Synthé et la conseillère en image Nathalie Noennec)

"Ils ont tous leur personnalité, on les découvre très différents de ce que l'on connaît d'eux à la télévision", confie la chanteuse avant d'ajouter que dans les premiers épisodes, elle aura "plutôt ce rôle d'accompagnatrice et de nounou pour les candidats".



Au programme de cette treizième saison : des talents, des casseroles, les larmes et les vannes du jury, des chansons en français et des notes sur 20 plutôt qu'un rouge ou un bleu pour évaluer les prestations et une finale en direct pour une émission de divertissement "fraîche et spontanée", selon les deux invités.