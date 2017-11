publié le 14/11/2017 à 19:31

Qui pour être aussi piquant que Sinclair ? Qui pour avoir des envolées lyriques comme André Manoukian ? Le nouveau jury de Nouvelle Star est scruté depuis deux semaines et le retour sur M6 de la version liftée du télé-crochet. Le quatuor Benjamin Biolay-Dany Synthé-Nathalie Noennec-Cœur de Pirate a déjà eu deux soirées d'auditions pour montrer comment il fonctionne et convaincre les téléspectateurs et téléspectatrices.



Petit à petit, on a pu voir chacun prendre ses marques et dévoiler son style face aux candidats. Nathalie Noennec et Dany Synthé, les deux jurés les moins connus du grand public, ont marqué leur territoire dans le sillage d'un Benjamin Biolay très à l'aise et d'une Cœur de Pirate au naturel. Un carré d'as épaulé en coulisses par une Shy'm qui dévoile de l'aisance dans son rôle de grande sœur des candidats et candidates en stress.

Nathalie Noennec : la maman câline attentive au style

Le câlin facile et l'œil acéré. Si l'on devait décrire Nathalie Noennec en peu de mots ça ressemblerait peu ou prou à cela. Cette conseillère en image, qui a travaillé avec Étienne Daho, Renaud ou encore... Benjamin Biolay, a toujours un œil sur la tenue, la posture ou les accessoires des chanteurs et chanteuses venus tenter leur chance.



Mais avant tout, Nathalie Noennec s'illustre par le nombre de câlins qu'elle donne. Elle n'hésite jamais à prendre dans ses bras les lauréats ou les déçus. Telle une maman, elle console la peine ou partage la joie de ceux qui viennent proposer leur performance.

Cœur de Pirate, cœur sensible aux choix affirmés

Twitter s'amuse et la charrie un peu lorsqu'elle pleure, emportée par l'émotion d'une chanson bien interprétée. Elle a laissé couler ses premières larmes lorsque Yadam reprend Crier tout bas, l'un des titres de la Québécoise. Mais attention, sous ce cœur d'artichaut se cache une artiste qui sait se battre pour tenter de convaincre de garder un candidat ou une candidate qui en vaut la peine.



En effet, elle a plusieurs fois fait remarquer que le talent était présent, malgré une prestation moyenne. Cœur de Pirate a fait reprendre certains passages, en demandant un autre titre afin de se faire un avis plus éclairé. Et souvent, elle a raison et convainc les autres jurés de changer d'avis.

Dany Synthé, décontracté mais intransigeant

Sous ses allures de juré décontracté, son look street wear et ses casquettes, Dany Synthé n'est certainement pas venu dans Nouvelle Star pour être "à la cool". Il a l'œil avisé du producteur de gros tubes, lui qui a misé sur Maître Gims et MHD ces dernières années. Deux poids lourds en termes de ventes de disques.



Très vite, il a surtout montré qu'il aimait toutes les musiques, et était capable de faire des choix sûrs. Parfois, il est du genre "poker face", ne laissant rien paraître. Intransigeant dans ses choix, il peut se montrer franc et sans détour quand il ne croit pas en un artiste. À l'inverse, il peut devenir bien plus amical et sortir retrouver les candidats et candidates pour échanger en toute simplicité.

Benjamin Biolay, dandy, sniper, jamais méchant

Il est incontestablement le leader de ce jury, dont il est le membre le plus connu. Sa voix rauque et chaude lui confère un avantage au moment de donner son avis. Surtout, il est capable de donner de lancer des "punchlines" sans blesser les chanteurs et chanteuses. Mais en les bousculant quand même.



"Ne crie pas comme ça on t'a rien fait", a-t-il lancé à l'issue d'une prestation peu convaincante. Le tout avec un flegme à toute épreuve. A contrario, il peu aussi être très bienveillant avec les participants et participantes et n'oublie jamais de les rassurer, même lorsqu'ils n'ont pas convaincu. Prochaine soirée pour juger les quatre jurés, mercredi 15 novembre, dès 21 heures sur M6.