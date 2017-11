publié le 01/11/2017 à 22:51

Un grand moment d'émotion. Yadam, un jeune Vénézuélien arrive tout sourire sur le plateau et devant le jury. Il explique avoir gagné un concours de chant de l'Alliance Française et donc un séjour à Paris. Surtout, il décrit des condition difficiles pour "trouver à manger" dans son pays, mais dégage une joie de vie remarquable.



Au moment de chanter, il indique que "c'est une surprise" avec un regard malicieux. Et pour cause, il reprend Crier tout bas, de Cœur de Pirate. Après à peine quelques notes, cette dernière fond en larmes. Une chape d'émotion, douce mais pas accablante, envahit le plateau et les coulisses, elle traverse l'écran.

Tout le monde est séduit. Shy'm a les yeux humides en coulisses, alors que la maman de Yadam depuis son pays suit la prestation de son fils en appel visio. Le jeune homme emporte 4 "oui", un gros câlin de Coeur de Pirate et un billet pour l'Élysée-Montmartre. Twitter est ému, le jeune homme lui, affiche un sourire éclatant et une joie simple. Premier moment fort de la saison.

C'était tellement beau. Et encore plus quand tu connais son histoire. #NouvelleStar — Nitnelav V. (@VelchauNitnelav) 1 novembre 2017

Là il vient de se passer quelque chose #NouvelleStar — Renaud Leroi (@r_leroi) 1 novembre 2017

En attendant j'ai pleuré devant la #nouvellestar — FFtwitt' (@LesdeuxF) 1 novembre 2017