publié le 19/04/2017 à 10:08

La 41e édition du Printemps de Bourges a ouvert ses portes mardi soir avec un concert de Renaud. Un an après la sortie de son album vendu à 750.000 exemplaires, le chanteur a donné le 96e concert de sa tournée marathon, 39 ans après son premier passage à Bourges, Renaud est toujours debout. En cuir noir, bandana et débardeur, Renaud a livré deux heures et demie de concert sous le signe du partage. Il n'a éludé aucun tube. Un Renaud forcément attachant, bien que vocalement très diminué hier soir.



"Je vous préviens, j'ai chopé une rhino-pharyngite, a-t-il confié. Cela n'arrange rien à ma voix rocailleuse et caverneuse comme disent les journaleux". Et d'ajouter : "Qui oublient de dire généreuse. Mais vous vous en foutez hein ? Vous n'êtes pas venus écouter Céline Dion ou Florent Pagny. Alors, je vais chanter avec ma voix de renard." L'autodérision a servi de fil rouge à Renaud, qui a encore une grosse vingtaine de concerts sur son agenda.

.@RenaudOfficiel sur scène : "Je chante micro à la main maintenant, comme Charles Aznavour" #PrintempsDeBourges #Renaud — Steven Bellery (@StevenBellery) April 18, 2017

Le Printemps de Bourges a toujours laissé de la place aux jeunes artistes et avant Renaud, c'est un chanteur de 22 ans qui a ouvert la soirée,Timothée Duperray, alias Tim Dup. Il a grandi à Rambouillet. Il a été biberonné avec la musique de Gainsbourg, Brel, Ferré.

Son premier album n'est attendu qu'à l'automne mais Tim Dup est en train de se faire doucement un nom. Grâce à sa chanson élégante, racée, fragile, littéraire et teintée de sonorités électro. Seul en scène, accompagné de son piano et un ordinateur, l'interprète a livré un tour de chant de trente minutes mais plein de panache. Sa voix singulière a capté le public. Tim Dup sait faire sonner le français. Comme dans le titre TER Centre qu'on entend déjà un peu à la radio.

La Comédie-Française au Printemps de Bourges

Joli coup pour le Festival. Le Français est venu jouer Comme une pierre qui… La pièce raconte l'enregistrement rocambolesque du tube de Bob Dylan, Like A Rolling Stone, en juin 1965. Marie Rémond et Sébastien Pouderoux ont mis en scène le spectacle. Pouderoux y incarne aussi le chanteur nobélisé.



Et le Printemps a réservé d'autres surprises. Gaël Faye lira son best-seller Petit Pays. Et Delphine de Vigan accompagnée de la Grande Sophie joueront leur spectacle. Les lignes bougent à Bourges.