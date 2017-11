publié le 08/11/2017 à 22:48

Clivant. C'est sans doute cet adjectif très en vogue qui pourrait le plus décrire la prestation de Roman, candidat de Nouvelle Star arrivé en complet blazer-bermuda-chemise blanche a motifs cerises. Guitare autour du cou et faux airs de Jim Carrey, il enchaîne sur un morceau de sa composition : Bobo Paradise. On sent les jurés partagés et les délibérations vont le confirmer.



Dany Synthé n'est pas du tout emballé. Il le trouve en décalage et pas en adéquation avec ce qu'il recherche. Mais les 3 autres comparses ne sont pas forcément du même avis. Le style plaît, d'autant que Roman a l'habitude de chanter dans le métro, devant un public difficile et un univers acoustique compliqué. Mais l'univers artistique et le personnage plaisent, il arrachera 3 "oui".

Saperlipopette Roman est pris !

RT si vous avez aimé sa prestation. #NouvelleStar pic.twitter.com/PS09qpZ8t7 — Nouvelle Star (@NouvelleStar) 8 novembre 2017

Côté Twitter, on constate les même réactions partagées. On aime ou on déteste, certains comprennent le choix bien que peu emballés, mais globalement la prestation de Roman donne envie de le voir dans le contexte du théâtre.

#Roman est excellent... la joie de vivre, bon sang !! #NouvelleStar — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) 8 novembre 2017