"Nouvelle Star" : Shy'm, l'atout multicarte de M6

publié le 01/11/2017 à 23:31

C'est la nouvelle animatrice de Nouvelle Star, qui revient ce soir sur M6. La chanteuse Shy'm prend les rênes de cette émission culte. Émission que Tamara Marthe regardait à la télé, quand elle était plus jeune, dans les années 2000. Elle rêvait d'y participer. Tamara Marthe ? C'est le vrai nom de la nouvelle animatrice de M6.



Et vous savez ce que signifie son nom de scène, Shy'm? Shy, comme timide en anglais. Tamara était plus que discrète. À 10-12 ans, elle chantait et elle dansait, déjà, mais n'osait pas monter sur scène. Et le M pour la Martinique, d'où est originaire son père, musicien. Et voilà comment on passe de Tamara à Shy'm. Timide, la jeune femme ne l'est plus. Elle a bien changé. Mais il y a 15 ans, jamais elle n'aurait osé passer des castings comme les candidats que nous verrons ce soir.

Pourtant, elle a déjà une belle carrière derrière elle. 6 albums : son premier tube date de 2006. Femmes de couleurs est l'extrait de son premier album Mes fantaisies. Sa carrière démarre grâce à un rappeur québecois, qui a repéré une maquette laissée par Shy'm chez Warner. K-Maro écoute, il est séduit, Shy'm part au Canada en 2005 avant de revenir en France pour son premier album. Et elle enchaîne, passe du style R"n'B à une musique plus pop. Au total, deux millions d'albums vendus.

Danseuse accomplie dans "DALS"

Son dernier album Héros, sorti le 1er septembre dernier, elle l'a écrit elle-même. Chanteuse, auteure et donc désormais animatrice, Shy'm aime bien multiplier les expériences, brouiller les pistes. Et elle donne tout dans ses concerts, comme ce soir de novembre 2015 à Bercy où elle se jette dans le public, sauf que ses fans ne la rattrapent pas.



On l'a déjà vue à la télé sur TF1. Shy'm remporte l'édition 2011 de Danse avec les Stars, la 2è saison, aux bras de Maxime Dereymez. En 2012 et en 2013, elle devient jury de l'émission. Après la danse, la télé, la musique, le télé-crochet, avec Nouvelle Star, qui fait son retour sur M6. L'émission culte, passée dans le groupe Canal + sur D8, revient à la maison.



Shy'm n'aurait pas voulu, n'aurait pas pu être jury. Elle préfère être animatrice, même si elle doit tout apprendre. accompagner les candidats au casting avec empathie. "Je n'aurais jamais eu leur courage".