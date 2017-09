Étienne Daho présente "Les Flocons de l'été", premier extrait de son nouvel album

publié le 01/09/2017 à 10:00

Quatre ans après le splendide Les Chansons de l'innocence retrouvée, Étienne Daho publiera Blitz, son onzième disque, mi-novembre. Le premier single s'intitule Les Flocons de l'été. "C'est une chanson qui est un peu différente du reste de l'album, elle est un peu singulière comme pouvait l'être Heures hindoues dans Pour nos vies martiennes. Elle est vraiment à la fois aérienne, très tendue et mélodique. Elle est venue d'une manière très fluide, c'est un album de résistance en fait", explique Étienne Daho au micro de RTL.



Plusieurs icônes traverseront ce disque notamment Syd Barrett, membre de Pink Floyd. Étienne Daho a promis à RTL des titres beaucoup plus électriques, inspirés par les années 60 et le rock psyché. Cet album marquera ses retrouvailles avec Fabien Waltmann, artisan de l'album Eden en 1996.

On se souvient aussi qu'Étienne Daho avait publié en 2010, une mise en musique du Condamné à mort de Jean Genet, enregistré avec Jeanne Moreau. C'est l'une des plus belles rencontres de sa vie pour l'artiste. "Elle me disait qu'elle était immortelle et je la crois (...) On a eu un lien très très fort, c'est devenu comme une famille d'esprit.J'ai beaucoup appris à son contact. Cela m'a bouleversé de voir à quel point elle était comme une jeune fille impétueuse", confie-t-il.

