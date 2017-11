publié le 08/11/2017 à 07:35

C'était une émission très attendue et les personnes présentes devant leur poste n'ont sans doute pas été déçues. En effet, Nouvelle Star est revenue sur M6 depuis le mercredi 1er novembre, dans une version customisée afin d'en faire un produit différent à certains égards, tout en gardant l'essentiel, à savoir un télé-crochet.





Si cette recherche de la nouvelle star est le cœur du programme, la production semble avoir souhaité y apporté une touche plus "feel good", plus familiale. Car à en croire le premier numéro, le ton des membres du jury est différent de celui des Philippe Manœuvre, Sinclair ou encore André Manoukian et Marianne James.

De plus, en coulisses, Shy'm ne se contente pas de présenter l'émission ou de jouer les voix off. Son statut de chanteuse lui permet de jouer les nounous pour les candidats et candidates, de calmer les tracs des uns et les angoisses des autres. De consoler les éconduits, et de partager la joie des élus.

Bienveillance et émotion en maître-mots

L'empathie dont fait preuve Shy'm, sa bienveillance à l'égard de chacun, est une parfaite illustration de la tournure de cette Nouvelle Star qui refuse aussi de mettre à l'écran les "casseroles". Certes, la séquence était devenue culte au fil des années. Il consistait ainsi à passer les auditions les plus mauvaises, avec des montages et des commentaires moqueurs. Si l'émission diffuse toujours certains passages ratés, il n'y a plus de "worst of" à proprement dit.



Autre signe parlant, l'attitude générale du jury. Nathalie Noennec, Dany Synthé, Cœur de Pirate et Benjamin Biolay affichent un regard certes critique parfois mais jamais agressif. On ne relève pas pour le moment de commentaires moqueurs, pas de "punchlines" susceptibles de faire le buzz au détriment d'un candidat ou d'une candidate. On mise sur la qualité des chanteurs mais aussi sur l’émotion que génèrent les histoires de chacun et leurs prestations.



Les larmes de Cœur de Pirate face à Yadam était un moment fort de la première émission. Le candidat venu du Venezuela, vainqueur d'un concours organisé par l'Alliance française, a interprété la chanson qui l'avait fait gagner, Crier tout bas, issue du répertoire de la jurée. L'émotion sur le plateau et en coulisses était palpable, et il est sans doute là, le nouvel ADN de Nouvelle Star.