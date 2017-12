publié le 20/12/2017 à 17:08

C'est la fin de plusieurs mois d'attente pour les candidates et candidats de Nouvelle Star, et plusieurs semaines d'émissions enregistrées avant d'arriver à la grande finale en direct ce mercredi 20 décembre sur M6. Parmi les 6 finalistes passés à travers les mailles des épreuves et des notes du jury, on connaîtra bientôt la "Nouvelle Star" de 2017.



Yadam, Mathieu, Lilou, Slon, Xavier et Kamisa Negra vont s'affronter à coups de notes et d'envolées vocales afin de mériter l’enregistrement d'un album chez Universal sous le label Barclay. Pour la dernière de la saison et dans le très beau décors de dédié, M6 espère offrir une apothéose musicale.

Et pour rendre le tout exceptionnel, M6 a décidé de diffuser la finale en direct de La Cité du cinéma. Devant 1.000 spectateurs et spectatrices, les chanteurs devront maîtriser l'impossibilité d'un raté, tout comme Shy'm. Jusqu'ici plutôt convaincante lors des prime enregistrés, la chanteuse-présentatrice se livrera à l'exercice périlleux du direct.

Shy'm au révélateur du direct

Pas de panique, la chanteuse semble rodée et aucun souci n'a été remarqué lors des enregistrement précédents. En cas de problème, le prompteur sera une bouée de sauvetage. Il faudra ensuite laisser le champ libre aux candidats et candidates. Pour commencer, les 6 finalistes s'affronteront lors d'un premier passage, au cours duquel deux super-finalistes seront désignés.



Les deux rescapés en découdront ensuite avant de voir le public désigner le grand vainqueur. Et comme dans toutes compétitions, il y a des favoris et des challengers. À commencer par Yadam et sa voix exceptionnel. Le Vénézuélien a fait pleurer public et jurés, et démontré une qualité pour transmettre de l'émotion assez bluffante.

Le public a la main sur le résultat

En face se dresseront Mathieu et Slon, deux talents purs mais très différents. Slon et "son univers" est capable de scotcher sur une interprétation, mais peut aussi être clivante. Autant que Mathieu, dont le côté extraverti est adapté au show mais peut aussi agacer les téléspectateurs et téléspectatrices.



Un cran en dessous, Xavier est capable de tout faire chavirer et Lilou a un potentiel fou, tout comme Kamisa Negra. Des qualités qui doivent toucher le public, décisionnaire final. Car à l'instar de Danse avec les stars, les notes des jurés ne seront qu'indicatives, l'artiste vainqueur(e) sera issu du vote populaire.