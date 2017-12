publié le 14/12/2017 à 00:27

On l'attendait fort, car son potentiel est certain et ses précédentes prestations ont marqué cette saison de Nouvelle Star. Yadam est arrivé sur le catwalk en dernier, au moment le plus tendu sans doute car il savait qu'il devait frapper fort afin de terminer dans le Top 4 et avoir l'opportunité de tenter sa chance d'obtenir un billet direct pour la finale.



Et force est de constater que le Vénézuélien a été époustouflant. Sur Si t'étais là de Louane, Yadam a livré une interprétation qui a figé d'émotion le millier de personnes du public mais surtout les jurés qui n'ont pas hésité à être dithyrambiques.

En effet si Benjamin Biolay (18), Nathalie Noennec (17) et Danny Synthé (19) ont été conquis et l'ont montré à travers leurs notes, Cœur de Pirate n'a pas hésité à donner un 20/20 à celui qui avait tiré les larmes à la chanteuse lors des auditions.