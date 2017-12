publié le 13/12/2017 à 19:38

C'est sans doute le "climax" du télé-crochet. Les 12 derniers candidats et candidates de Nouvelle Star ont gagné le droit de continuer l'aventure et surtout l'opportunité de faire au moins une prestation sur un plateau créé à cet effet et devant 1.000 personnes d'un public prêt à s'enthousiasmer pour Yadam, Slon ou encore Azza.



C'est donc à La Cité du cinéma que RTL.fr est allé filmer les répétitions et l'enregistrement du premier prime time en public. Dans un décor impressionnant et un plateau calibré pour ce genre de show, il semble qu'il règne une franche camaraderie entre les derniers rescapés de plusieurs milliers d'aspirants.

Très vite, les premières minutes de la collégiale, qui ouvrira l'émission, dévoilent une qualité vocale à la hauteur des moyens de production mis en place par M6 et FremantleMedia. Et les passages de chaque artiste dans les conditions du direct montrent la mise en scène et les tableaux imaginés et visuellement très réussis.

Les candidats doivent prendre la mesure du décor

Pour présenter les unes, les uns et les autres, Shy'm se rôde également avec un prompteur qu'elle maîtrise de mieux en mieux. Elle sera au point à l'instant T. À l'approche du moment fatidique, les concurrents de Nouvelle Star semblent encore zen, et sont excités à l'idée de se produire en public.



Mais la vérité ne se dévoile qu'au moment fatidique, quand les musiciens jouent les premières mesures et que le public, qui ici entoure l'interprète, devient une variable palpable. Quant aux jurés, ils sont impressionnés par la beauté du décor, la capacité des chanteurs et chanteuses à appréhender ces conditions sera décisive.