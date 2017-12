publié le 13/12/2017 à 21:00

Premier prime en public pour les candidats de Nouvelle Star. Mercredi 13 décembre, les douze élus qui ont gagné leur place pour les phases finales du télé-crochet vont devoir donner le meilleur d'eux-même pour continuer l'aventure.



2.000 mètres carrés de plateau, 1.000 personnes dans le public, un décor de 42,7 mètres de long, 30 mètres de large et plus de 10 mètres de hauteur... C'est une soirée impressionnante qui s'annonce pour ce premier prime de Nouvelle Star en public depuis La Cité du cinéma, avec la chanteuse Shy'm aux commandes et les quatre jurés, Benjamin Biolay, Cœur de pirate, Dany Synthé et Nathalie Noennec, à leur place.



Prévu pour être diffusé le mercredi 6 décembre, le premier prime en public a finalement été déprogrammé et remplacé par un hommage à Johnny Hallyday, décédé le même jour, avec la diffusion du concert que le Taulier du rock avait donné au Parc des Princes en 1993. Après réflexion, M6 a décidé de diffuser les deux primes déjà enregistrés le mercredi 13 décembre pour s'assurer de diffuser la finale le mercredi 20 décembre.



Suivez en direct le premier prime en public de "Nouvelle Star"

21h10 - Le premier prime en public a démarré. Tous les candidats sont sur la scène de La Cité du cinéma et reprennent Ain't No Moutain High Enough de Marvin Gaye.

21h - Bonsoir et bienvenue pour ce direct des premiers primes en public de Nouvelle Star.