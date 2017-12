publié le 13/12/2017 à 23:03

On le savait show man, plutôt extraverti depuis qu'il a appelé les jurés "les loulous" lors des auditions de Nouvelle Star. Mais comment allait réagir Mathieu lors de sa première prestation en public, devant 1.000 personnes et toujours sous les yeux du jury ? Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas eu froid aux yeux ce mercredi 13 décembre.



En effet, bien qu'un peu plus crispé que lors des répétitions de l'après-midi, Mathieu a livré une prestation pleine de culot sur Come together des Beatles. Si la performance vocale a été de qualité, le jeune homme a été à l'aise dans sa manière de s'approprier la scène de La cité du cinéma.

En rockeur pur, il a joué avec le public, les caméras mais aussi les musiciens présents lors du live. Une aisance qui a parfois masqué des imperfections, mais le passage a été globalement très bien noté. Benjamin Biolay (14), Nathalie Noennec (15), Dany Synthé (15) et Cœur de Pirate (13) ont permis au chanteur de se positionner avantageusement dans la course à la finale.