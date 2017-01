RENCONTRE - C'est l'un des plus gros événements au cinéma depuis 10 ans : la sortie mercredi 25 janvier, de la comédie musicale "La La Land" de Damien Chazelle.

par Stéphane Boudsocq publié le 23/01/2017

C'est l'un des plus beaux films depuis 10 ans, une merveille sur l'amour, le talent et le destin. Un tour de force réalisé par un jeune metteur en scène de 32 ans, Damien Chazelle, qu'on avait découvert en 2014 avec Whiplash. La La Land raconte comment à Los Angeles, de nos jours, vont se croiser Mia (Emma Stone), actrice débutante et naïve, et Sebastian (Ryan Gosling) pianiste de jazz prétentieux rêvant d'ouvrir son propre club. Los Angeles, L.A c'est LA LA LAND, la cité des anges, mais aussi parfois celle du diable et de la tentation de l'argent facile, des compromissions.



Le film suit pendant quelques années l'histoire de Mia et Sebastian sur le mode de la comédie musicale et du drame amoureux. La La Land traverse par tous grands classiques du genre, de Chantons sous la pluie à Coup de cœur en passant par Un Américain à Paris et Les parapluies de Cherbourg. Mais, le génie de Damien Chazelle c'est d'en avoir fait une oeuvre totalement moderne. "C'est le cinéma de Jacques Demy qui m'a énormément inspiré. L'enjeu, c'était de faire quelque chose de moderne à travers le cinéma classique", explique le réalisateur.

L'importance de la musique

Tout l'intérêt du film, c'est de nous montrer les artistes en devenir avec leurs maladresses, leurs doutes, et leurs hésitations. Mais, c'est vrai que les comédiens savent utiliser leurs voix et leurs corps, à l'image d'Emma Stone, bouleversante tout au long histoire, qui révèle une capacité incroyable pour le chant. Notamment pour City of Stars, en duo avec Ryan Gosling, qui a d'ailleurs remporté le Golden Globes de la meilleure chanson.



C'est l'un des atouts majeurs de La La Land, du talent jeune compositeur, Justin Hurwitz, un des potes de fac de Damien Chazelle. Les deux garçons pensent à ce projet depuis 2010 : " Il fallait rechercher cette tradition de chansons, il faut exprimer beaucoup avec très peu de temps. La difficulté, c'est de cacher tout le travail, de faire comme si c'était facile", poursuit Damien Chazelle.

Une réflexion sur le métier d'artiste

La La Land apporte une réflexion sur le métier d'artiste et l'idée qu'on peut avoir tout le talent du monde, si on n'est pas au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, on peut passer sa vie à ramer, jusqu'à en devenir aigri, comme le pianiste Sebastian, incarné Ryan Gosling. "La chance joue un grand rôle dans une vie, et j'ai été plus chanceux que mon personnage. Il a tellement été rejeté qu'il en est devenu méchant et quand l'amour survient, il va révéler le plus mauvais aspect de lui-même", explique l'acteur.



Vous verrez aussi dans La La Land, la brutalité de certaines auditions où le talent de celui qui joue peut-être sa carrière en 2 minutes. Souvenirs d'Emma Stone qui évoque les plus et les moins de ses débuts, quand elle était adolescente : "Le côté positif, c'était que je pouvais faire ce que voulais à 15 ans, mais le côté négatif, c'est que je me sentais seule, car mes amies étaient dans une autre faculté".