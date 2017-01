C'est le 25 janvier que "Top Chef" réinvestit l'antenne de M6 avec de nombreuses nouveautés, notamment concernant son jour de diffusion.

Qu'attendre de la huitième saison de "Top Chef" ?

par Benjamin Pierret publié le 03/01/2017 à 19:28

C'est une petite révolution qui attend les fans de Top Chef. L'émission culinaire de M6 vient d'annoncer la date de son grand retour : c'est le 25 janvier à 21 heures que les plus gourmands des téléspectateurs découvriront la nouvelle salve d'épisodes du show. Un mercredi, donc, alors que le concours de cuisiniers est historiquement diffusé le lundi depuis 2010.



Cette saison 8 s'annonce comme celle du changement. Si Stéphane Rotenberg continue à animer le concours, et que le jury est de nouveau composé de Jean-François Piège, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran, de nombreuses nouveautés sont à prévoir. Ces trois derniers seront chefs de brigade, et chacun des chefs sélectionnera lui-même les candidats de sa brigade. Si plusieurs se disputent le même candidat, ce sera à lui de choisir son chef.



Les candidats de cette huitième fournée de Top Chef peuvent également s'attendre à de nouvelles épreuves : celle du barbecue, du croquis, de la grande gastronomie française. Ils vont même devoir cuisiner un plat entier avec un seul produit. Rendez-vous le 25 janvier pour une saison qui s'annonce riche en émotions.