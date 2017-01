La liste des nommés aux Oscars 2017 a été dévoilée ce mardi 24 janvier, désignant 14 fois le film de Damien Chazelle.

Crédit : SND Emma Stone et Ryan Gosling, star de "La La Land"

par Lucie Valais publié le 24/01/2017 à 14:59

La comédie musicale La La Land de Damien Chazelle, chantée et dansée par Emma Stone et Ryan Gosling, mène largement la course aux Oscars avec 14 nominations ! Le long-métrage est en lice pour le titre de Meilleur film, Emma Stone pour celui de Meilleure actrice et Ryan Gosling dans la catégorie du Meilleur acteur. En décrochant autant de nominations - ce qui n'était arrivé que deux fois dans l'histoire du cinéma -, La La Land égale le record de Titanic et All About Eve. La 89ème cérémonie des Oscars aura lieu le 26 février, à Los Angeles.



La La Land retrace l'histoire de Mia et Sebastian, dans une comédie musicale qui suit ces deux personnages durant plusieurs années. Un drame amoureux qui rend hommage aux grands classiques du genre que sont Un Américain à Paris ou Chantons sous la pluie. "C'est le cinéma de Jacques Demy qui m'a énormément inspiré", explique le réalisateur, qui a tenté de mêler le moderne avec le cinéma classique.



Le film, qui sortira en salles ce mercredi 25 janvier est d'ores et déjà l'un des événements du cinéma de cette dernière décennie. La La Land affrontera dans la catégorie du Meilleur Film : Arrival, Lion, Moonlight, Fences, Manchester by the See, Hell or High Water, Hidden Figures, Hacksaw Ridge. Dans la catégorie Meilleure Actrice, Emma Stone est en compétition avec Isabelle Hupert (Elle) Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), Nathalie Portman (Jackie) et Ruth Negga (Loving). Ryan Gosling est nommé quant à lui aux côtés de Casey Affleck (Manchester by the See), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) et Denzel Washington (Fences), pour le titre de Meilleur acteur.