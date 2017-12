Agustin Galiana est un comédien espagnol. Il joue dans la série "Clem" et a participé à l'édition 2017 de "Danse avec les stars"

Agustin Galiana est un comédien espagnol. Il joue dans la série "Clem" et a participé à l'édition 2017 de "Danse avec les stars" Crédits : Wikimedia | Date :

La chanteuse et comédienne Lorie Pester, vue dans "Demain tout commence", a rejoint le jury de Miss France 2018

La chanteuse et comédienne Lorie Pester, vue dans "Demain tout commence", a rejoint le jury de Miss France 2018 Crédits : Fabien MALOT / TELSETE / TF1 | Date :

Iris Mittenaere a été élue Miss France 2016 et Miss Univers 2016. Elle est présidente du jury.

Iris Mittenaere a été élue Miss France 2016 et Miss Univers 2016. Elle est présidente du jury. Crédits : Buckner/Variety/Shutter/SIPA | Date :

Iris Mittenaere a été élue Miss France 2016 et Miss Univers 2016. Elle est présidente du jury.

publié le 10/12/2017 à 21:09

Ils auront la lourde tâche d'évaluer les Miss France. Le jury de l'édition 2018 de Miss France a été annoncé par Caroline Gavignet, productrice artistique de la cérémonie, au micro de RTL ce dimanche 10 décembre. La chanteuse Nolwenn Leroy, l'humoriste Anne Roumanoff, le comédien Agustin Galiana, le rugbyman Vincent Clerc et la chanteuse Lorie Pester ont accepté de participer à l'élection de la nouvelle Miss qui succédera à Alicia Aylies.



Le jury sera présidé par Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016 et par le couturier Jean Paul Gaultier.

Caroline Gavignet a confié à RTL son envie, et celle de la production, d'avoir "un jury glamour et populaire" pour cette édition. L'émission connaîtra aussi quelques changements puisque Sylvie Tellier recueillera en coulisses les impressions des Miss et que Ed Sheeran interprétera deux titres sur scène, entouré des participantes.