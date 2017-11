publié le 03/11/2017 à 17:45

Depuis le triomphe de la fiction de TF1, Demain nous appartient, plus rien ne semble pouvoir arrêter Lorie Pester. De nouveau sous les feux des projecteurs, l’artiste semble bien décidée à désormais renouer avec son premier amour, la musique, grâce à l’album Les choses de la vie.



Celle-ci qui a jadis enchaîné album sur album, tournée après tournée, a grandi, vu de nouveaux horizons, s’essayant donc à la télévision, mais aussi au cinéma et même au théâtre. Mais l’appel de la musique reste le plus fort.

Son nouvel opus est plus naturel, sans artifice, d’où le titre (qui est aussi un hommage à Claude Sautet). Le signe d’une certaine maturité artistique. Elle y évoque, pêle-mêle, le mensonge, le désir d’avoir des enfants. La chanteuse aurait même repris des cours de chants, malgré ses 17 années d’expérience dans les pattes, pour être au niveau des standards d’aujourd’hui, c’est dire sa motivation !



Bel été, qu’elle a interprété en live au Grand Studio RTL, est un mélange subtil de douceur et de sensiblerie. Lorie Pester prouve qu’elle a grandi, et qu’elle n’est plus qu’une simple madeleine de Proust pour toutes les filles qui ont grandi à l’orée des années 2000.