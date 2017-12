VIDÉO - Ed Sheeran reprend sa chanson "Perfect" en duo avec Beyoncé

Ed Sheeran - Perfect Duet (with Beyoncé) [Official Audio]

publié le 01/12/2017 à 11:25

C'est un peu Noël avant l'heure pour les fans d'Ed Sheeran et de Beyoncé. Le chanteur a partagé vendredi 1er décembre une version inédite de sa chanson Perfect, qu'il interprète cette fois-ci avec Beyoncé, rien de moins. Les deux stars planétaires accordent parfaitement leurs voix dans cette version acoustique pleine de douceur et de romantisme.





Ce duo n'a rien d'étonnant puisque Beyoncé est une habituée des collaborations surprises ces derniers mois : après une collaboration avec J Balvin et Willy William sur le tube de l'été Mi Gente, elle a sorti début novembre un duo avec le rappeur Eminem, intitulé Walk on Water.

Cette version acoustique s'annonce comme un nouveau succès pour Ed Sheeran, qui cartonne depuis plusieurs mois avec son troisième album ÷ (Divide), sorti en mars dernier. Le titre Shape Of You, premier extrait du disque, est devenu culte en quelques semaines seulement. Cette deuxième version de Perfect se dirige vers le même destin.