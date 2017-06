publié le 21/06/2017 à 18:20

Il n'y a pas de doute, il est conforme, ce palmarès TV Notes désignant les gagnants de la saison-télé dans 17 catégories allant du "chroniqueur le plus performant" à la "meilleure série étrangère", sans oublier les chaînes s'étant distinguées cette année. Oui, il est impeccablement conforme : conforme aux observations faites par les spécialistes du milieu (celui des médias, s'entend), conforme aux audiences de Médiamétrie et conforme aux attentes des téléspectateurs qui s'obstinent à être fidèles au poste, de télévision forcément.



Oui, le résultat a rarement été aussi parlant, aussi juste, aussi intéressant. Et d'autant plus incontestable que 720 000 internautes vigilants ont voté, soit un score en hausse pour une opération qui comptait pourtant deux jours de réflexion de moins que l'an dernier. Et qu'avons-nous d'abord constaté d'incontestable ? La course en tête de M6. Affirmer que la chaîne a fait une bonne saison revient certes à dire que l'eau mouille. Mais c'est mieux de pouvoir le vérifier. Or les participants sont 41,2% à placer avec enthousiasme M6 en tête de la catégorie "meilleure chaîne historique de la saison", contre 30,5% pour TF1, deuxième (les trois suivantes, France 2, Canal+ et France 5 rassemblant, elles, moins de 9% des internautes).

M6 a beaucoup innové cette année

Le fait qu'elle ait beaucoup innové et tout osé cette année se retrouve dans les résultats : non seulement elle apparaît dans 14 des 17 catégories en lice et en liste, mais elle est leader pour quatre d'entre elles : Karine Lemarchand est ainsi sacrée et consacrée meilleure animatrice (avec aussi Ophélie Meunier et Cristina Cordula, vedettes-maison, dans le quinté de tête), le programme de Philippe Etchebest Cauchemar en cuisine gagne le titre de meilleur docu-réalité (L'Amour dans le pré est quatrième, The Island cinquième), sans oublier encore Scènes de ménage meilleure série française, et À l'état sauvage meilleure émission événementielle.

TF1 se distingue dans les compétitions de télé-réalité

C'est mieux que bien, d'autant que la concurrence n'est pas inexistante : il serait ainsi injuste d'ignorer TF1, qui se distingue dans le domaine des compétitions de télé-réalité avec le succès de formats aussi éprouvés qu'éprouvants: Koh-Lanta (24,3%), The Voice (14,4%°) et Danse avec les stars...La Une s'illustre par ailleurs dans le secteur du divertissement, puisque c'est Arthur avec Ce soir tout est permis et Canteloup dans C'est Canteloup qui l'emportent.



En impose et implose également, si on fait jouer la synergie de groupe, Quotidien qui gagne logiquement le titre de meilleur magazine de société sur TMC. Est-ce tout ? Évidemment non, car si M6 est la meilleure chaîne historique, C8 est son équivalent sur la TNT. L'ex-D8 est en fait quatre fois citée, avec également Cyril Hanouna meilleur animateur, Touche pas à mon poste meilleur talk-show (on note une certaine suite dans les idées de la part des votants!) et le Guess my age de Jean-Luc Lemoine meilleur jeu.

David Pujadas salué par les internautes pour France 2

À titre d'ovni (objet visuel non imitable), on signalera pour finir la pole position de Jean-Jacques Bourdin, dont le Direct Bourdin est élu meilleure tranche d'information (c'est dire si, contrairement à ce qu'il a prétendu, le journaliste en reprendra une tranche à la rentrée sur RMC).



Mais on s'en voudrait de conclure sans saluer David Pujadas, de loin le meilleur présentateur de JT à en croire les connectés : 27% d'entre eux l'encensent, contre près de 21% pour Jean-Pierre Pernaut qui finit deuxième, et 8,3% pour Laurent Delahousse, cinquième. C'est grâce à lui (et aussi à Cash investigation pour les magazines de reportages) si France 2 ne disparaît pas du classement. Sachant que, malgré ses excellentes audiences, il a été retiré du 20 heures, puis qu'il s'est retiré tout court, il est permis de saluer l'à-propos de France-télévision qui vraiment, sait...remercier. Dans tous les sens du terme, évidemment.