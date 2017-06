publié le 21/06/2017 à 08:03

Quel est votre programme de la saison ? Ou votre animateur préféré ? Depuis cinq ans, les intrnautes votent pour leurs personnalités et séries favorites de la télévision, via le site Pure Médias et en partenariat avec 20 Minutes et RTL. Ce sont les TV Notes 2017, qui, cette année, ont comptabilisé plus de 720.000 votes. TF1 était la grande gagnante de l'année dernière mais la chaîne est distancée cette année par M6 qui remporte le prix de la Chaîne historique de la saison (41,2%). D8, devenue C8, garde son titre de chaîne TNT de la saison avec 51,9% des votes.



Au total, pour ces TV Notes de 2017, M6 remporte cinq prix dans les 17 catégories proposées : Chaîne historique de la saison, Docu-réalité de la saison, Série française de la saison, Emission événementielle de la saison et animatrice de la saison pour Karine Le Marchand. C8 en enregistre quatre : Chaîne TNT de la saison, Talk-show de la saison, Jeu de la saison et animateur de la saison pour Cyril Hanouna.



Tout au long de cette journée du 21 juin, Pure Médias vous donnera plus de détails sur les gagnants de ces TV Notes 2017, sans oublier des entretiens avec les personnalités qui ont marqué cette édition.

Le palmarès complet des TV Notes 2016

Chaîne historique de la saison : M6

Chaîne TNT de la saison : C8

Magazine de reportages de la saison : Cash Investigation

Magazine de société de la saison : Quotidien

Divertissement de la saison : Ce soir, tout est permis

Emission événementielle de la saison : À l'état sauvage

Compétition de télé-réalité de la saison : Koh-Lanta

Docu-réalité ou série-réalité de la saison : Cauchemar en cuisine et Une saison au zoo

Jeu de la saison : Guess My Age

Talk-show de la saison : Touche pas à mon poste !

Tranche d'information de la saison : Bourdin Direct

Série française de la saison : Scènes de ménages

Série étrangère de la saison : Grey's Anatomy

Animateur de la saison : Cyril Hanouna

Animatrice de la saison : Karine Le Marchand

Présentateur de JT de la saison : David Pujadas

Chroniqueur de la saison : Vincent Dedienne