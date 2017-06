publié le 19/06/2017 à 16:35

C'est un aventurier au grand cœur. Frédéric a remporté la dix-septième saison de Koh-Lanta vendredi 16 juin, après une finale serrée face à Clémentine. Lors de sa victoire, il avait promis de reverser une partie des 100.000 euros gagnés à l'association Grégory Lemarchal, qui collecte des fonds pour soutenir la recherche contre la mucoviscidose.



Dans une interview accordée à TF1, il avoue avoir brièvement fréquenté le défunt chanteur, et en garde un souvenir très ému. L'aventurier a en effet participé au casting de la Star Academy lors de la première et de la quatrième saison. "J'ai eu la chance d'être ami avec Lucie Bernardoni pendant le casting de la quatrième saison", avoue-t-il. Même s'il n'a pas été retenu, il a gardé le contact avec celle qui deviendra finaliste face à Grégory Lemarchal. La jeune femme l'invite ensuite lors des tournées du télé-crochet et rencontre le jeune chanteur atteint de mucoviscidose.

Lorsque l'interprète de Même si décède en 2007, l'aventurier mélomane est sous le choc. Il prend alors une décision lorsqu'il s'inscrit au jeu de survie de TF1 : "Dès le casting de Koh-Lanta, je m'étais dit que si je gagnais, je verserais une partie des 100.000 euros à l'Association Grégory Lemarchal", a confié Frédéric. Un beau geste qui a ému les fans du défunt chanteur.