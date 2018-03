publié le 29/06/2016 à 19:34

Allez, après la sortie des classes et avant la rentrée des crasses médiatiques, il est temps de faire le point. D'audience inclus. Temps de regarder qui a justement bien utilisé le temps qui lui était imparti cette année. Du moins d'après les internautes. Et plus précisément d'après les internautes de Puremédias, 20 Minutes et RTL, qui ont été 740.000 à voter (un record) pour établir le palmarès des TV Notes 2016.



Il s'agissait de distinguer ceux qui se sont justement distingués au cours des derniers mois. Et si, dès lors, je distinguais à mon tour quelques-uns de ceux qui se sont distingués et que vous avez donc dûment distingués ? Vous me suivez ? Outre les "évidents" qui, cette année, ont fait l'actu et que l'actu a parfois tenté de défaire, comme Cyril Hanouna (qui en plus a fait de l'audience), il y a ceux dont la télé n'est pas le métier. Et ceux-là ont non seulement marqué l'antenne, mais également les corps de candidats qu'ils ont "martyrisés" pour le bon motif.

Un penchant pour les "attachiants"

Prenez l'instructeur Marius, découvert par le grand public dans le programme Garde à vous. Marius, c'est une sangle abdominale et une musculature en béton, un œil bleu "fond de piscine", un jarret aussi dur qu'un surgelé Picard, et surtout un sens de la formule n'appartenant qu'à lui. Avez-vous oublié cette phrase-choc reprise partout ? "Ce n'est pas quand on a chié dans son froc qu'il faut serrer les fesses". Trivial mais pas dénué de fondement !

Je dois d'ailleurs avoir un penchant pour les "attachiants" puisque, sans parler de Philippe Etchebest, héros récurrent sachant particulièrement bien récurer les casseroles des restaurants en difficulté (dans Cauchemar en cuisine), je suis heureuse de la présence d'un autre "bien classé" dans la catégorie "docu-réalité", je veux parler de Mike Horn. Encore plus enthousiasmant dans À l'état sauvage que dans The Island, où il a fait suer Michael Youn à tous les sens du terme (vrai succès d'audience hier).

Les "vrais mecs"

Mais si je reste ébahie devant eux comme une autruche devant un berger landais monté sur échasses, ce n'est pas seulement par pur "plaisir visuel". C'est aussi tout bêtement parce que ce sont de "vrais mecs". Comme dirait un sociologue, nul besoin pour eux de paraître pour être et c'est déjà ce qui les distingue des matafs de télé-réalité dont les pectoraux doivent plus aux bonbons et à la gonflette en salle qu'au transport de parpaings sur le terrain.



Les vrais mecs, on les trouve aussi dans L'Amour est dans le pré, même si certains agriculteurs, très cultivés (!) sont souvent aussi remués que leurs sols à cause d'un quotidien difficile (on envie au passage Karine Le Marchand d'être, dans le TV Notes, bien installée entre Marius et Mike). Mais que me dites-vous maintenant avec reproche ? Qu'ils sont tous sur M6 ? Est-ce ma faute à moi si la chaîne s'est fait une spécialité d'un genre que j'apprécie ?



Même faisant partie du même groupe, difficile d'être accusée de délit d'initié. Encore moins (hélas) d'un délire d'initiée ! Je rappelle après tout qu'un sondage de IFOP réalisé entre le 22 et le 26 juin a sacré M6 "chaîne préférée des français". Je ne suis donc pas - on s'en doutait - un cas unique.