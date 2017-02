publié le 11/02/2017 à 06:11

Le rendez-vous est incontournable pour les animateurs du PAF. Vendredi 10 février, Carole Rousseau animait une nouvelle édition du Grand concours des animateurs, sur TF1. L'occasion pour Jean-Pierre Foucault, Christophe Beaugrand, Evelyne Thomas Valérie Damidot ou encore Catherine Laborde, de tester leur culture générale. L'objectif pour cette première édition de 2017 : détrôner Julien Arnaud, vainqueur du concours à quatre reprises. Et le pari a été relevé puisque c'est Alex Goude qui a décroché le trophée en finale, face à Christophe Beaugrand et Grégoire Margotton.



Mais ce n'est pas ce qui a le plus intrigué les téléspectateurs. En effet, ces derniers ont eu la surprise de retrouver une tête désormais bien connue du petit écran : Christian. Le champion des 12 Coups de midi était en effet de la partie. C'est Jean-Luc Reichmann qui, pour mettre toutes les chances de son côté, a décidé de faire venir Christian, son "porte-bonheur".

"Je viens de me rendre compte que je n’ai pas pris mon porte-bonheur, parce que d’habitude je l’ai toujours avec moi (…) Donc je vais le chercher, c’est pas trop grand en plus", a lancé l’animateur à ses concurrents, avant de se diriger vers les coulisses, pour finalement revenir avec Christian. "Dans la règle du jeu, on peut avoir un gri-gri, un porte-bonheur et il a porté à bonheur à TF1 pendant six mois et demi (…) il est de retour parce qu’on l’aime", a ajouté Jean-Luc Reichmann.