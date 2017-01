RÉACTION - À la tête d'une cagnotte de plus de 800.000 euros, le plus grand "Maître du midi" se confie au micro de RTL.

par Isabelle Morini-Bosc , Ludovic Galtier publié le 15/01/2017 à 08:21

Après 193 participations à la quotidienne de TF1, Les 12 Coups de Midi, Christian, indéboulonnable depuis le 4 juillet 2016, a été éliminé samedi 14 janvier. Au prix d'une dernière épreuve riche en suspense, la pétillante Claire a ravi l'étoile. Pour le consoler, Jean-Luc Reichmann lui remettra le chèque de 809.392 euros sur le plateau de l'émission. C'est le deuxième plus gros jackpot décroché dans une émission de jeu à la télévision.



Une somme qui va bouleverser son quotidien. "Lorsque j'ai commencé le jeu en juillet dernier, j'étais un simple allocataire du RSA, je n'avais vraiment trois fois rien pour survivre. Cette aventure ressemble vraiment à un conte de fée puisque je me retrouve à la tête d'une somme colossale, alors qu'avant j'étais en train de compter les centimes", explique le gagnant au micro de RTL.



"Raisonnable", il n'est pas question pour lui de faire de folies. "Je ne vais pas être dépensier outre mesure. Cette somme énorme va me permettre de mettre mes enfants à l'abri du besoin. Je vais leur ouvrir des comptes, je vais leur permettre de faire des études confortables. C'est le quotidien qui va changer du tout au tout. On passe de moments où il fallait compter le paquet de pâtes, et maintenant on pourra s'acheter des choses un peu plus conséquentes et se faire plaisir tout simplement."