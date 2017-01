L'ancien champion de l'émission de TF1 a laissé son trône le 14 janvier avec une coquette somme. Mais il a déjà d'autres projets.

par Capucine Trollion , Isabelle Morini-Bosc publié le 17/01/2017 à 07:00

Quel avenir pour Christian après sa défaite ? C'est bien ce que se demandent les téléspectateurs, qui ont suivi pendant six mois et demi ses victoires répétées sur le plateau des 12 Coups de midi. À 52 ans, Christian entre donc dans l'histoire des jeux télévisés en empochant le deuxième plus gros jackpot dans une émission de jeu. Plus encore, avec ses 193 participations, il est devenu un personnage incontournable de l'émission, détrôné tout de même le 14 janvier par Claire.



Peut-on alors compter sur un retour de Christian dans le jeu ? Peu probable puisqu'il a été éliminé du jeu après une mauvaise réponse, même si Claire a dû abandonner pour des raisons personnelles : "Demain, je passe mes examens ", a-t-elle expliqué sur le plateau, à l'étonnement général. Mais Jean-Luc Reichmann a ensuite annoncé qu'elle pourra revenir dans Les 12 Coups de Midi.

Expert de jeux pour les magazines

Interrogé par RTL après sa défaite, Christian s'est confié sur la suite de son aventure. S'il veut d'abord profiter de ses enfants et de la cagnotte, il n'a pas moins de projets. "J'ai plusieurs offres concrètes pour faire des grilles de jeux dans la presse, c'est ma passion. Il y a donc des journaux télévisés qui m'ont contacté, mais aussi des magazines spécialisés dans le jeu", explique-t-il à RTL. Il faut dire que la culture générale de Christian et ses aptitudes à répondre aux questions lui sont d'un atout en or pour se "reconvertir" après Les 12 Coups de midi. D'ailleurs, lors d'une interview au Programme-Tv, Christian explique qu'on pourrait le retrouver dans Le Blind Test présenté par Laurence Boccolini et Vendredi tout est permis avec Arthur.

Une collaboration avec Jean-Luc Reichmann ?

Vous l'aurez compris, Christian n'est pas prêt d'abandonner le petit écran. Plus encore, il aimerait cette fois passer de l'autre côté de l'émission si possible. "Je vais sûrement m'orienter de l'autre côté : faire partie de l'équipe d'un jeu, que ce soit pour la rédaction des questions, pour la sélection des candidats ou pourquoi pas animer", poursuit Christian.



Et pour ce dernier projet, il aimerait compter sur Jean-Luch Reichmann. "J'ai noué une relation assez privilégiée avec Jean-Luc sur ces six mois et demi. Et ce serait un projet de faire quelque chose ensemble", explique l'ancien champion des 12 coups de midi. "Mon plus grand bonheur, c'est de voir Christian heureux et c'est comme cela que je suis heureux", raconte l'animateur dans le JT de Jean-Pierre Pernaut, le 16 janvier. Le plus important reste pour le cinquantenaire de faire quelque chose qui lui plaît.