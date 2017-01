Le père de famille devenu le chouchou des téléspectateurs est éliminé de l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann, samedi 14 janvier, après six mois d'antenne. Il repart avec la coquette somme de 809.392 €

Crédit : Capture d'écran TF1 Christian s'incline face à Hakim

par Félix Roudaut publié le 14/01/2017 à 11:20

L'école est finie pour Le Professeur. Après avoir participé à 193 émissions, du lundi au dimanche depuis le 14 juillet 2016, Christian Quesada est éliminé, ce samedi 14 janvier, des 12 Coups de Midi animés par Jean-Luc Reichmann. Un record de longévité pour ce père de famille érudit. Originaire de l'Ain, celui qui était devenu le chouchou des téléspectateurs pourra se consoler avec l'incroyable cagnotte de 809.392 € qu'il a amassée en six mois. Il s'agit du plus gros chèque signé par la télévision, après le million décroché par un candidat de Qui veut gagner des millions ? en 2004, comme le rappelle Le Parisien.



"Félicitations à Vous Christian, oui Vous majuscule pour vos impressionnantes connaissances, pour vos démentielles performances sur la piste de danse, pour votre endurance et votre bienveillance à l'égard de nos équipes", a salué Jean-Luc Reichmann, samedi 14 janvier sur son compte Facebook.

Le présentateur revient sur un véritable conte de fée cathodique. "Vous qui, à votre arrivée, n'aspiriez qu'à rendre hommage à votre Maman, fan invétérée de notre rendez-vous, grâce à TF1, vous qui n'aviez pas le sou, allez pouvoir à 52 ans manger à votre faim et déguster l'avenir bien plus sereinement avec Robin et clément vos deux magnifiques enfants". Le producteur de l'émission se souvient en effet avoir dû avancer de l'argent à Christian pour qu'il puisse rentrer à son hôtel.