"Les 12 coups de Midi" : la candidate qui a battu Christian revient

Elle avait été contrainte de céder sa place afin de poursuivre ses études.

Claire Cathelain a battu Christian Quesada après 193 participations à l'émission des 12 coups de midi

par Ambre Deharo publié le 17/01/2017 à 07:00

Dans "Les 12 coups de midi", Claire Cathelain a réussi l'exploit, samedi 14 janvier, de détrôner Christian Quesada après 193 participations consécutives et une cagnotte de 809.392 euros. La jeune femme de 29 ans n'a cependant pas pu continuer l'émission et a mis un terme à son aventure volontairement à cause de ses études.



Cependant, selon MYTF1, l'étudiante en droit refera bientôt son apparition dans l'émission de TF1. "J'ai une très bonne nouvelle : je vais revenir. La production m'a fait cette proposition de revenir et j'ai accepté", a-t-elle ainsi déclaré. Revenant sur les raisons qui l'avaient poussée à quitter l'aventure de la sorte, ce que personne n'avait jamais fait, Claire Cathelain a expliqué : "J'avais des partiels à passer et je ne pouvais vraiment pas les louper. Les études, c'est vraiment important pour moi".



La jeune femme a commencé à travailler tôt, après le décès de ses parents, et a donc repris ses études il y a quelques années. Actuellement en licence de droit, elle n'avait pas prévu que l'enregistrement de sa participation au 12 coups de midi tomberait en pleine session d'examens. Elle avait donc cédé sa place dimanche, en partant avec la somme de 5.500 euros.