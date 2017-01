RENCONTRE - L'ex-champion des "12 Coups de Midi" a tenu à mettre les choses au clair concernant les rumeurs sa supposée tricherie.

16/01/2017

C'est sans aucun doute le candidat le plus connu d'un jeu sur le petit écran. Christian, parfait inconnu a démarré sa carrière il y a six mois et demi sur TF1 dans le jeu Les 12 coups de midi. Pendant la moitié d'un an, il a raflé le pactole de plus de 800.000 euros en 193 participations sur le plateau de Jean-Luc Reichmann. L'aventure s'est arrêtée le 14 janvier, après une dernière épreuve riche en suspense où la candidate Claire a remporté la partie et détrôné le "Maître du midi". "Cette aventure ressemble vraiment à un conte de fée", a confié Christian à RTL.



Jean-Luc Reichmann lui remettra le chèque de 809.392 euros sur le plateau de l'émission. C'est le plus grand gagnant à un jeu de culture générale depuis la création de la télé. Cet ancien animateur de ludothèque, qui avait arrêté de travailler à son divorce pour s'occuper de ses 2 garçons (dont il avait la garde), était au RSA et en fin de droit quand il s'est inscrit au jeu.



Durant ces 6 mois, le candidat a aussi découvert l'envers du décor et les accusations diverses et variées de triche sur Internet. "Honnêtement, c'est n'importe quoi. De toute façon, c'est mesurable et vérifiable avec un chronomètre, il n'y a aucun favoritisme là-dedans. Il faut arrêter une fois pour toutes avec cette théorie du complot", martèle-t-il.