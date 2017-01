ÉDITO - Isabelle Morini-Bosc revient sur l'incroyable succès de Christian, le prodige des "12 coups de midi", éliminé le 14 janvier après 6 mois et demi de victoires.

Crédit : Capture d'écran TF1 Christian a déjà des projets pour la suite de son parcours

par Benjamin Pierret publié le 16/01/2017 à 18:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Quand on le disait, quand on leur disait, que la culture générale ça finit toujours par servir ! Soyons francs, nous sommes un certain nombre à aimer apprendre pour apprendre, à regretter de ne pas savoir plus, à garder sous l'oreiller le bouquin Se coucher moins bêtes. Vous voulez des exemples au hasard ? Il n'est ainsi pas indispensable de savoir que la punaise de lit mâle est tellement pressée de batifoler avec la femelle qu'elle ignore les organes génitaux de sa partenaire et la transperce en n'importe quelle partie du corps, mais avouez qu'il est original de connaître cette particularité de la nature.



Il n'est pas inintéressant non plus de savoir que l'on dit Seconde Guerre mondiale dans l'espoir qu'il n'y en aura jamais de troisième, "second" se disant précisément quand il n'y a que deux éléments dans une liste de nombres donnée. On peut également, dans le domaine historique, se contreficher de Louis-Philippe le réformateur...mais s'amuser tout de même d'apprendre que la préceptrice du souverain l'emmenait, alors qu'il était enfant, visiter la fabrique de moutarde Maille créée en 1747 (elle est toujours cotée aujourd'hui, ce qui monte au nez de la concurrence).



Or donc oui, c'est sans doute idiot, mais à la question que mon fils me posait autrefois "À quoi ça sert de savoir tout ça, vu qu'il y a Google et Wikipédia ?", je lui répondais régulièrement, une fois à court d'arguments, "cela te permettra peut-être de gagner un jour à des jeux télé". C'est exactement ce que vient de prouver Christian, ex-chômeur au RSA (460 euros mensuels) et candidat surdoué du jeu de TF1 Les 12 coups de midi...

De la science aux célébrités, rien ne lui échappait

Il avoue d'ailleurs sans fausse modestie "Je suis un candidat brillant"... Ce qui le dispense de toute obligation de tricher, malgré ce que les détracteurs ont pu dire. "D'abord c'est impossible, ensuite pourquoi l'aurais-je fait?", demande-t-il. Oui, pourquoi? S'il a en effet tenu six mois et demi au quotidien c'est parce que, depuis toujours, il lit tout : dictionnaire, bouquins, revues (Ça m'intéresse, Sciences et vie, etc.), sans oublier de nombreux hebdomadaires (sport, cinéma, musique...). Son seul point faible, c'était la presse "pipole". Lui, il connaissait autant Ayem et Nabilla que le manchot empereur connaît le dromadaire (qui, pardon, a moins de bosses que les sus-nommées).

Christian muscle sa mémoire comme d'autres leur sangle abdominale Isabelle Morini-Bosc Facebook Twitter Linkedin

Qu'a-t-il donc fait pour y remédier ? Il s'est abonné aux journaux "pipole" existants, et les a lus jusqu'à l'hypnose. Résultat final samedi lors de sa "dernière" : 809.392 euros, dont 600.000 en cash et 209.000 en cadeaux divers ! Ajoutons que, depuis son plus jeune âge, Christian muscle sa mémoire comme d'autres leur sangle abdominale puisqu'il était autrefois animateur pour jeunes en ludothèque et concepteur de grilles : quiz, mots fléchés, mots croisés...bref, toutes sortes de jeux de mots ! Même s'il a perdu (c'est le jeu, ma pauvre Lucette), il est donc logique qu'il aie aujourd'hui plusieurs offres d'emploi dans ce secteur, lui le chef de famille de 52 ans, père sur le tard de deux jeunes garçons (7 et 5 ans) dont il a la garde.



Inutile de dire, on l'a vaguement compris, qu'il a le temps de voir venir, et que le salaire n'est plus une priorité pour lui. Si ses enfants peuvent compter sur lui, lui n'est plus obligé de compter pour les nourrir. Il compte en revanche leur rappeler que se cultiver, c'est un jeu... Un jeu qui peut donc rapporter très gros !