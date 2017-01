Après 193 participations à l'émission de TF1, Christian a cédé sa place de "Maître de midi" à Claire samedi 14 janvier.

Crédit : Capture TF1 Christian lors de sa défaite aux "12 coups de midi"

par Ludovic Galtier publié le 14/01/2017 à 16:29

À ce moment-là, Christian ne le savait pas encore. Mais sa mauvaise réponse à la première question du "Coup fatal", est à l'image de la finale du plus grand champion de l'histoire des jeux télévisés. Dans cette épreuve, la dernière infligée aux candidats des 12 Coups de Midi, les participants mènent une course contre le chronomètre. Chacun leur tour, ils répondent à des questions, le but étant de ne pas voir son sablier se vider de ses grains le premier.



Si le Maître au plus gros palmarès de l'émission, qui fait les belles heures de TF1 depuis son arrivée en juillet 2016, a réussi à creuser l'écart au chronomètre grâce aux hésitations répétées de Claire, son adversaire du jour, le champion a trébuché sur une question consacrée à un ancien talent de The Voice et concédé toute son avance. "J'ai cru que je pouvais le retrouver. C'était faux, j'aurais du passer", se justifie-t-il auprès de Jean-Luc Reichmann, peu habitué à voir le candidat s'emmêler les pinceaux.



Pire, au moment où l'épreuve devient critique, Claire possède deux secondes de plus à son compteur : 8 secondes pour elle, 6 pour Christian. Vive d'esprit, la candidate, encouragée par le public conscient de l'événement qui est en train de se produire, répond dans l'instant à une question sur Laure Manaudou. "Il faut que je me calme", s'amuse-t-elle. Le mano à mano ne s'arrête plus. Claire répond de façon fulgurante à une question cinéma. Pour quatre dixièmes de seconde, un souffle, elle reste dans la compétition. Un souffle fatal à Christian.