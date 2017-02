Le grand maître des "12 coups de midi" est venu rendre une visite de courtoisie à Jean-Luc Reichmann. Il s'est exprimé sur toutes les belles choses que lui a apporté le programme.

Crédit : Capture d'écran / tf1.fr Christian, l'œil brillant, revient sur le plateau qui a changé sa vie

par Benjamin Pierret publié le 03/02/2017 à 15:58

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il a marqué l'histoire du programme. Avec six mois de participation, 194 émissions et 809.392 euros de gain, Christian Quesada est le candidat des 12 coups de midi qui est resté le plus longtemps dans le jeu télévisé et en a tiré le plus de profit. Arrivé le 4 juillet 2016, éliminé le 14 janvier 2017, le père de famille de 52 ans a laissé un grand vide dans l'émission qui l'a fait connaître et lui a apporté la fortune. C'est pourquoi les téléspectateurs ont été ravis d'assister à son grand retour, le jeudi 2 février.



De passage à Paris, c'est en simple visiteurs que Christian a retrouvé l'animateur Jean-Luc Reichmann. "Ça fait toujours quelque chose de revenir dans un endroit qu'on a fréquenté depuis si longtemps", a-t-il admis. Même s'il a reconnu ressentir "un petit pincement au cœur", il assure ne retenir que du positif de cet expérience : "Toutes les belles images que je conserve de ce passage, elles seront encore pour des années et des années," affirme-t-il encore ému.



Alors que Jean-Luc Reichmann revenait sur "la révolution de vie compète" qu'ont généré Les 12 coups de midi pour l’ancien bénéficiaire du RSA, Christian a exprimé toute sa reconnaissance : "C'est une aventure hors du commun. Ça va bien au-delà d'un jeu télé. C'est quelque chose qui va changer ma vie de A à Z, celle de mes enfants, de ma famille et de mes proches", a expliqué celui qui a même retrouvé l'amour grâce à l'émission. "Et dans ma famille, celle des douze coups, bah maintenant c'est une petite partie aussi !" a-t-il conclu, malicieux.