publié le 19/09/2017 à 14:12

Les États-Unis avaient déjà mobilisé leurs plus grandes stars pour soutenir les victimes des ouragans, de George Clooney à Julia Roberts en passant par Robert De Niro. Alors que l'ouragan Maria a touché la Martinique et secoue actuellement la Guadeloupe, c'est au tour des vedettes françaises de donner de leur personne pour aider les sinistrés.



Mardi 19 septembre, France 2 organise à 20h55 une soirée de solidarité aux victimes de l'ouragan Irma, qui a tué 50 personnes en Floride selon un dernier bilan. Stéphane Bern et Marie-Sophie Lacarrau animeront Ensemble pour les Antilles, un grand concert de soutien auxquels de nombreuses personnalités, émues par les ravages et les destructions dans cette région du monde, ont déjà répondu présent.

Toute la journée, l'ensemble des éditions et de l'antenne de la chaîne de France Télévisions se mettra aux couleurs de l'événement. TV5 Monde diffusera également l'émission, tout comme le réseau Outre-mer 1ère.

Ce soir, on vous invite à un grand concert de soutien pour les Antilles !



¿ #SolidaritéAntilles pic.twitter.com/YIrLMcgcQ6 — France 2 (@France2tv) 19 septembre 2017

Un appel aux dons pour les victimes de l'ouragan

Cet événement a pour but de récolter des dons pour reconstruire et venir en aide aux populations de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, dans le cadre de l'appel à la solidarité mené par la Fondation de France.



Irma a été dévastatrice pour les deux îles antillaises : 95% de l'île de Saint-Martin a été détruite suite au passage de l'ouragan, selon le président du Conseil territorial. L'ensemble des recettes seront intégralement reversées à la fondation.

De nombreux artistes présents

De nombreuses personnalités vont donner de la voix afin d'encourager la générosité du public. Le compte officiel de France 2 a partagé les noms des différents artistes qui vont se succéder sur scène. Parmi ces grandes personnalités de la chanson française, on peut compter sur la présence de Michel Fugain, Imany, Alain Souchon et son acolyte de toujours Laurent Voulzy, Raphaël, Chimène Badi, Julie Zenati, MC Solaar, Shy'm, Bernard Lavilliers, Patrick Bruel, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy et Carla Bruni.



L'ex-candidat de la France à l'Eurovision, Amir chantera également sur la scène du Casino de Paris au côté de la jeune génération de chanteurs, dont Claudio Capéo et Slimane. Seront également présents le chanteur de zouk Thierry Cham, le groupe pop Arcadian, Philippe Lavil, le musicien Jacob Desvarieux de Kassav et l'ancienne chanteuse des L5 Louisy Joseph et Mariejosée Alie. Un casting trois étoiles pour mobiliser les populations, alors que l'ouragan Maria fait au même moment des dégâts en Guadeloupe.