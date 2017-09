publié le 19/09/2017 à 00:28

Des confirmations et des doutes : c'est ce qui attend nos agriculteurs à la recherche de l'âme sœur dans L'Amour est dans le pré. Lundi 18 septembre, huit agriculteurs et agricultrices vont profiter d'un week-end à l'étranger avec leur soupirant(e) respectif : l'occasion parfaite pour découvrir s'ils sont bel et bien faits pour être ensemble.



Nathalie et Patrice se retrouvent en chambre d'hôtes à Saint-Émilion. L'agriculteur, qui avait conclu avec Nathalie, se reprochait de ne pas ressentir des sentiments aussi forts pour sa soupirante : "Pour l'instant, il me manque la flamme, je n'ai pas ce sentiment amoureux pour elle". Malgré tout, le couple veut se donner une chance.

Ce week-end à Saint-Émilion sera donc déterminant pour le futur de leur relation. Le programme de leur week-end romantique a tout pour le convaincre : massage et jacuzzi avec coupe de champagne, rien qui pourrait rebuter l'agriculteur.

Pierre-Emmanuel et Jean-Marc sur un petit nuage

La froideur de Patrice contraste fortement avec le feu qui brûle entre Gwladys et Pierre-Emmanuel depuis leur rencontre. Séduit au premier regard, le couple poursuit son idylle par une virée romantique à Bruxelles. Les deux tourtereaux profitent donc de cette parenthèse, rythmée par le partage, les projets et les baisers : "je n'ai jamais douté à aucun instant" confirme Gwladys, avant même d'envisager, à l'avenir, d'avoir des enfants.



Malheureusement, Françoise et Jean-Marc ne partagent pas cette béatitude : en arrivant à Porto, ils se rendent compte qu'on leur a préparé deux lits séparés. Une déception pour Françoise, qui finit par avouer que le couple est devenu très intime entre temps.

Il y’a comme un souci de literie ¿ #ADP

L’Amour est dans le Pré à 21:00 pic.twitter.com/35Va6l8uNP — M6 (@M6) 18 septembre 2017

L'incident des lits simples est cependant rapidement oublié, Jean-Marc ayant prévu une visite de la ville dans une berline avant de s'offrir une promenade sur le bord de mer. Le couple s'avoue son amour sous le soleil couchant, semblant vivre un rêve éveillé : "j'ai des sentiments pour elle", avoue l'agriculteur conquis.



Malgré l'affection entre les deux agriculteurs, quelques tensions naissent dans le couple, au moment où ils prennent la route pour découvrir les environs de Porto. Jean-Marc s'énerve sur la route, tandis qu'ils se disputent sur la route à prendre. Mais les tensions s'évaporent lorsqu'ils finissent enfin par arriver à destination : "C'était un séjour de princes et de princesses", confie Françoise avec beaucoup d'émotions, avant d'annoncer qu'ils vont emménager ensemble.

Des installations et des envies de mariage

Ils ne sont pas les seuls à être conquis : Gégé et Anne-Marie se rendent en Écosse pour trouver le monstre du Loch Ness. L'occasion pour cette dernière d'offrir un petit cours d'anglais à son cher et tendre et d'avouer entre deux explications qu'elle s'est installée chez son amoureux. "Il fallait faire cette émission, c'est la façon dont ça devait se faire. Je n'aurais jamais cru que ça aurait pu marcher comme ça, mais c'est bien, je crois que c'était le moment. Il me semble que j'ai trouvé quelqu'un et il me semble que c'est la bonne", avoue l'agriculteur, ému.



De leur côté, Sébastien et Émilie rient à gorge déployée sur l'Île de Ré, profitant d'une promenade romantique en paddle, puis une balade en tandem au milieu des champs. La jeune femme annonce qu'elle arrête son travail pour préparer leur déménagement et vivre ensemble à partir de la rentrée des classes. Ils parlent déjà de mariage afin d'unir leur amour, "j'aimerais être sa femme, bien sûr".

- Ça va mon bébé?

- Oui mon amour, et toi ma chérie?

- Je t'aime tellement... #ADP #ADP2017 pic.twitter.com/2PCgKeZgsA — Le Globe Cooker (@Fantadialo87) 18 septembre 2017

Une surprise pour Julie

Julie doutait de son avenir avec Jean-Michel les semaines précédentes. Avant leur week-end, le couple se dispute : cela a été un véritable électrochoc pour l'éleveuse de chevaux, qui se rend alors compte qu'elle ne veut pas que leur relation s'arrête.



Le couple se retrouve alors à Rome pour un week-end idyllique : "j'ai décidé de lâcher prise, d'arrêter de me poser des questions et de vivre le truc comme je le ressens." Julie finit alors par se rendre compte qu'elle est "très amoureuse" du Marseillais, à la grande surprise des téléspectateurs. Jean-Michel envisage alors de rejoindre sa bien-aimée en Normandie.

'' Je suis très amoureuse... ''



Julie, encore une girouette qui fait pitié.#ADP#ADP2017 — Jérémiah (@Jeremiiah14) 18 septembre 2017

À La Haye, on retrouve Carole et Didier qui semblent filer le parfait amour, vivant de baisers et de fous rires. Didier accepte à demi-mot de déménager chez l'éleveuse, avec un peu de réticence. Ce petit accrochage ne vient pourtant pas entacher leur amour naissant.



De leur côté, Raphaël et Marie-Laure se rendent à Ljubljana, en Slovénie. Visiblement très amoureux, ils visitent la capitale du pays ainsi qu'une grotte, confirmant leur goût commun pour les visites insolites. Cette activité est l'occasion de faire plusieurs plaisanteries grivoises sur la forme des stalagmites. "Ce petit voyage, je me dis que c'est le premier, et j'ai envie d'en faire plein d'autres avec toi", confirme Raphaël, définitivement séduit par la jeune femme.

La distance s'accentue entre Patrice et Nathalie

À Saint-Émilion, Patrice semble de plus en plus distant avec Nathalie. Patrice et Nathalie continuent de profiter de leur week-end. Malgré tout, la distance s'installe dans le couple. Nathalie essaye tout de même de faire vivre la flamme et de conquérir son agriculteur, sans grand succès.



L'agriculteur va une nouvelle fois faire preuve de maladresse pour exprimer ses sentiments : il essaie de faire comprendre à sa soupirante que leurs chemins se séparent, avant de lâcher telle une bombe : "On pourra peut-être trouver le bonheur chacun de notre côté". Il prend alors la décision de chercher l'amour auprès d'autres femmes. Un choix que Nathalie essaie de prendre avec philosophie malgré la déception : "Peut-être qu'on était fait pour être ami, peut-être pas pour être amant ou amoureux, je lui souhaite tout le bonheur. Il trouvera le bonheur et j'espère moi aussi trouver le bonheur" finit-elle avant d'exploser en larmes.

Oh bichette, elle fait de la peine Nathalie ¿ #adp #adp2017 — Gaëlle (@BlissGayle) 18 septembre 2017

Il faudra cependant patienter jusqu'à la semaine prochaine pour découvrir lors des bilans quels couples se sera définitivement trouvé grâce à L'Amour est dans le pré et lesquels se seront entre temps séparés.