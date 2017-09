VIDÉOS - Ouragan Irma : les premières images des dégâts aux Antilles

publié le 07/09/2017 à 08:49

L'ouragan Irma a frappé les Antilles mercredi 6 et jeudi 7 septembre, avec une intensité sans précédent selon Météo France. Des vents à plus de 360 km/h et des vagues d'une dizaine de mètres ont détruit la majorité des constructions sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en première ligne de l'ouragan.



Bateaux et maisons en miettes, toits envolés, les premières images qui apparaissent sur les réseaux sociaux montrent un paysage ravagé. À Saint-Martin,"95 % de l'île est détruite" selon le président du Conseil territorial, et le bilan provisoire est de 6 morts.

Mais il est encore très difficile d'évaluer avec précision l'ampleur des dégâts et le nombre de victimes. La ministre Annick Girardin est arrivée en Guadeloupe avec des renforts, mais l'évacuation s'annonce difficile puisque ni bateaux ni avions ne peuvent pour le moment atteindre les deux îles.

¿Ouragan #Irma ¿: À Marigot à #SaintMartin, les habitants constatent les premiers dégâts. ¿vidéaste amateur pic.twitter.com/OMDdndJXkN — Mediaphore (@Mediaphore) 6 septembre 2017