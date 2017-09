EN DIRECT - L'ouragan Maria en catégorie maximale fait route vers la Guadeloupe

publié le 19/09/2017 à 06:56

La météo n'offre pas de répit aux Antilles. L'ouragan Maria a frôlé la Martinique, dans la nuit de mardi 19 septembre, privant 33.000 foyers d'électricité et faisant deux blessés légers. Le phénomène, tout juste réévalué en catégorie maximale 5, se dirige vers la Guadeloupe. Le département se trouve en vigilance violette, le niveau d'alerte le plus élevé de Météo France, face à cette menace "potentiellement catastrophique".



La Martinique, désormais en vigilance grise post-ouragan, a vu l’œil du cyclone passer à 50 kilomètres de ses terres du Nord. Les vents les plus forts n'ont pas touché l'île. Pour la journée de mardi, le préfet a toutefois maintenu l'arrêt de l'activité économique. Il a rappelé que la population devait rester confinée, afin de faciliter le travail des services de secours.

Après la Dominique, touchée par des vents destructeurs à 260 km/h, la Guadeloupe se prépare au pire. Le pic est prévu à 3 heures du matin, heure locale, soit 8 heures à Paris. Des vents moyens de 150 km/h et des rafales à 200 km/h ont été annoncés par Météo France. Saint-Martin et Saint-Barthélémy, les îles du Nord précédemment dévastées par l'ouragan Irma, font l'objet d'une vigilance rouge.

Suivez l'évolution de la situation :

7h10 - "Restez à l’abri, ne sortez sous aucun prétexte", enjoint la préfecture de Guadeloupe sur les réseaux sociaux.

¿A l'approche de l'ouragan #Maria, le @Prefet971, Eric Maire, place la #Guadeloupe en vigilance de niveau violet. ¿¿ Suivez les consignes ¿¿ pic.twitter.com/FACFs3TpT3 — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 19 septembre 2017

7h05 - Les premiers effets de Maria étaient constatés cette nuit, en Guadeloupe.

[Direct]#Maria #Guadeloupe #Basseterre Les vents se renforcent et sont accompagnés de fortes rafales de pluie Ne sortez sous aucun prétexte pic.twitter.com/yvvbjnw3EL — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 19 septembre 2017

6h50 - "Nous aurons des difficultés importantes", a reconnu le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, rappelant que "la Guadeloupe était le centre logistique à partir duquel nous pouvions alimenter l'île de Saint-Martin et organiser l'ensemble des rotations aériennes et des approvisionnements". Le ministère a précisé que 668 personnels de la sécurité civile et près de 3.000, tous services confondus, étaient déployés dans la zone Antilles.



6h45 - La Guadeloupe va devoir s'attendre à d'importantes précipitations au passage de Maria. Il est notamment question de "400 voire 500 mm d'eau", selon un prévisionniste de Météo France interrogé par RTL. "Des inondations très fortes, avec des débordement de cours d'eau voire des coulées de boue" ne sont pas à exclure.



6h30 - La Guadeloupe se trouve en vigilance violette, le grade le plus élevé sur l'échelle de Météo France. "Des impacts majeurs associés à l'ouragan sont attendus", prévient l'organisme. La Martinique, déjà touchée, se trouve en vigilance grise post-ouragan.

La carte de vigilance météorologique de Métro France Antilles