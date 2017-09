publié le 18/09/2017 à 22:22

Les téléspectateurs de L'Amour est dans le pré ont eu droit à une confession inattendue. Lundi 18 septembre, huit agriculteurs partent en week-end avec leurs prétendants afin de découvrir s'ils sont définitivement faits pour vivre ensemble ou s'il vaut mieux en rester là.



Françoise, qui a réussi à conquérir le cœur du bourru Jean-Marc, profite ainsi d'un week-end à ses côtés à Porto. Mais une fois arrivée à l'hôtel, elle réalise que les lits sont séparés. Le malaise étant palpable, la soupirante de l'agriculteur se laisse aller à quelques révélations : le couple est déjà passé à l'étape supérieure. "Je suis allée chez lui pour trois jours, nous nous sommes rapprochés... très proches", avoue-t-elle dans un éclat de rire.

"La première nuit, j'ai dormi toute seule, la seconde nuit je lui ai tendu une perche, il a compris", ajoute-t-elle, avant d'être beaucoup plus explicite sur leur première nuit d'amour : "J'ai mis ma nuisette et je suis allée le rejoindre. On couche ensemble quoi !", finit-elle par conclure dans un nouvel éclat de rire. Des précisions dont les téléspectateurs se seraient bien passés.