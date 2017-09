"Le Viol" sur France 3 : la soirée qu'il ne faut pas manquer

publié le 19/09/2017 à 10:10

"On les a pas violées, elles étaient d'accord." C'est la défense que tiendront trois jeunes hommes, de leurs premiers interrogatoires par les forces de l'ordre locales jusqu'au jugement final. Trois amis qui, un soir d'été de 1974, pénètrent dans la tente de Nicole (Camille Sansterre) et Malia (Bérangère McNeese), un couple de jeunes femmes belges. Elles se disent violées tandis qu'eux, refusent de l'entendre et encore moins de l'admettre.



Dans Le Viol, fiction réalisée par Alain Tasma et diffusée sur France 3 ce mardi 19 septembre à l'occasion d'une soirée-événements sur le sujet, le téléspectateur va suivre la descente aux enfers de ces jeunes femmes face à une société machiste et misogyne, également mise en lumière dans Le Procès du viol, documentaire de 51 minutes qui accompagne ce long-métrage.

"Nous vivons dans un monde d'hommes, on ne peut pas le changer", clame-t-on à Nicole et Malia qui ne cesseront, dans cette fiction, de vouloir faire reconnaître le crime qu'elles ont subi.



Par les mots d'abord, ceux que leurs proches comme leurs violeurs ne veulent entendre ("Ce qu'on a vécu c'est un viol", martèle l'une d'entre elles), mais surtout par la justice qui va demander à Nicole et Malia de raconter et de justifier leurs agressions sexuelles dans un lent discours clinique et détaillé.

Le "procès du viol"

"Votre combat, c'est celui de toutes les femmes", explique alors l'avocate de la Ligue des droits des femmes, qui a pris en main le dossier. Il faudra attendre l'intervention d'une autre femme, Maître Gisèle Halimi (Clothilde Courau), également militante féministe, pour envoyer l'affaire aux assises et permettre à Nicole et Malia de voir leurs violeurs derrière les barreaux.



Ce "procès du viol", comme on l'a alors surnommé, est bien plus qu'une victoire isolée, puisque c'est lui qui a déclenché une réflexion autour du consentement et a permis à une nouvelle loi d'être promulguée le 23 décembre 1980. 84.000 femmes de 18 à 75 ans sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année, selon les chiffres du gouvernement.



Soirée continue, Le Viol, suivi d'un débat et d'un documentaire, mardi 19 septembre, sur France 3 à partir de 20h55.