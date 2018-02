publié le 03/02/2018 à 20:30

La saison 7 de The Voice se poursuit. Après des premières auditions à l'aveugle le 27 janvier, marquées par les performances d'Ecco, Gulaan et Drea Dury, les quatre coachs des célèbres fauteuils rouge vont découvrir de nouveaux talents. Les candidat(e)s vont devoir donner le maximum pour rejoindre l'aventure. Un après le sacre de Lisandro Cuxi, qui a participé à Destination Eurovision la semaine dernière, les chanteurs et chanteuses de la nouvelle saison ont la chance de briller sur la scène du télé-crochet musical de TF1.



Depuis la première soirée des auditions à l'aveugle, Pascal Obispo a trois talents dans son équipe (Ecco, Solia et Rébécca), Zazie aussi (Edouard Edouard, Gulaan et Aurélien). Florent Pagny n'est pas en reste avec Cécyle et Renata, tout comme Mika avec le duo Kriil et Drea Dury.



Ce soir, le public pourra notamment découvrir une reprise de Paradis perdu de Christine and the Queens, et de La Boulette de Diam's, un des grands titres des années 2000. Reste à savoir si un talent fera de nouveau pleurer Pascal Obispo, le nouveau coach de la saison 7. La semaine dernière, il n'avait pas caché son émotion face à la reprise de Lucie par Rébécca.

Suivez en direct les secondes auditions à l'aveugle de "The Voice"

21h22 - Jeorge fait sensation avec sa reprise de Personal Jesus de Depeche Mode à la guitare et à la batterie. "J'ai été intrigué dès le début et j'ai de suite saisi que tu étais musicien et que tu joues de plusieurs instruments", commence Pascal Obispo qui devient ainsi son coach.



21h11 - C'est un trio qui s'avance sur la scène. Elles se nomment JAT pour "Juste un Autre Trio". Elles vont interpréter La Boulette de Diam's. Le trio rejoint l'équipe de Pascal Obispo au grand dam de Zazie.

Pour ouvrir cette soirée n°2 de #TheVoice 7… un trio 100% girly ! JAT saura-t-il faire se retourner les coachs en reprenant la mythique "Boulette" de Diam's ?? pic.twitter.com/07m4aR4UI7 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 3 février 2018

20h55 - La semaine dernière, Gulaan a fait sensation avec un chant traditionnel kanak.Les internautes ont été nombreux et nombreuses à saluer sa prestation en soulignant à quel point elle était "authentique", "sublime" et "très sincère".



20h30 - Bonsoir et bienvenue pour cette soirée consacrée aux auditions à l'aveugle de la saison 7 de The Voice.