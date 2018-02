publié le 03/02/2018 à 22:30

Un vent de folie a soufflé dans The Voice. Lors des secondes auditions à l'aveugle du 3 février. Frédéric Longbois a décidé de réinterpréter Bécassine de Chantal Goya au piano en changeant les paroles. Les coachs ont été surpris par le style audacieux de Frédéric. "Dans ma tête, j'ai douze ans et demi et peut-être un peu moins. D'ailleurs, quand je suis en présence d'enfants, je me surprends moi-même", a-t-il d'ailleurs confié au magazine Télé Star.



Mika a été l'un des premiers à "buzzer" la prestation de Frédéric Longbois. Ce qui a ravi le candidat puisqu'il avait confié qu'il participait à The Voice afin de travailler avec l'interprète de Relax, Take It Easy. Après son passage, applaudi à tout rompre, Mika a rejoint Frédéric sur la scène. Ensemble, ils ont chanté le refrain de Bécassine. Un duo très charismatique qui promet des grands moments lors des lives de la saison 7.