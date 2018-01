publié le 20/01/2018 à 16:42

Jésus - de Nazareth à Jérusalem, la comédie musicale de Pascal Obispo et Christophe Barratier, quitte Paris et le palais des sports, pour partir à la rencontre du public dans toute la France. Un nouveau spectacle biblique pour Pascal Obispo, qui était déjà à l'origine des Dix Commandements et d'Adam et Eve.



"À un moment donné, il y a des choses qui remontent et c'est vrai que lorsque j'ai chanté D'un Ave Maria, j'ai dû me replonger dans la Bible. On a retrouvé mes petits cahiers de dessins de quand je faisais du catéchisme. Donc pourquoi tourner autour du pot ? Avec ce spectacle (Jésus, NDLR) je me suis dit qu'il fallait y aller. C'est la première personne que l'on m'a fait connaître et que j'ai dessiné", explique Pascal Obispo au micro de RTL.

Grâce au succès rencontré à Paris, la comédie s'exporte le 27 janvier à Nantes, le 3 février à Marseille, le 10 à Toulouse, ou encore le 10 mars à Dijon. "En général, on n'a pas toujours la chance de partir en province lorsqu'on fait une comédie musicale. Et j'en ai d'ailleurs fait les frais avec Adam et Eve", confie Pascal Obispo. "Ici, le public nous fait une fête en province et c'est plutôt génial pour la troupe", se réjouit l'artiste.

Mais pour Pascal Obispo, la religion n'est pas l'élément principal de son spectacle. "Ce n'est pas un spectacle sur la religion. Moi ce qui m'a intéressé, c'est la modernité du personnage. On est souvent appelé quand on est artiste pour travailler avec les associations et on s'aperçoit qu'il y a un paquet de gens qui sont des Jésus, qui sont des personnes bénévoles qui aident leur prochain ", explique l'artiste.