publié le 27/01/2018 à 20:30

"This is The Voice" ! La septième saison du télé-crochet démarre ce samedi 27 janvier sur TF1. Les fans de l'émission vont retrouver leurs coachs préférés : Zazie, Mika, Florent Pagny et découvrir le nouveau venu de l'année dans le célèbre fauteuil rouge : Pascal Obispo, qui a remplacé M Pokora. Les quatre coachs s'apprêtent à découvrir les premiers talents de cette nouvelle saison. Et de nombreuses nouveautés sont au programme comme les duels : une épreuve qui verra les différents talents de chaque équipe s'affronter une dernière fois avant les émissions en direct.



Dès 21h, le public découvrira, tout comme Florent Pagny, Zazie, Mika et Pascal Obispo, les premiers talents de la saison. Après un long parcours du combattant, démarré l'été dernier, les chanteurs et chanteuses de ce soir auront la chance de montrer leurs talents.

Suivez en direct les premières auditions à l'aveugle de "The Voice"

20h30 - Bonsoir et bienvenue pour ce live sur les premières auditions à l'aveugle de la 7e saison de The Voice.